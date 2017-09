Ihmiset Meksikossa näkivät talojen romahtavan silmiensä edessä – "Se oli erittäin pelottavaa"

Voimakas maanjäristys iski lähelle Meksikon pääkaupunkia Méxicoa tiistaina kello yhden jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa. Viimeisimpien tietojen mukaan ainakin 216 ihmistä on kuollut.

Aiemmin Meksikon väestönsuojelulaitos kertoi 248 ihmisen kuolleen, mutta uhriluku laski sittemmin. Kuolonuhreja löytyy todennäköisesti lisää raivaustöiden edetessä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan noin puolet järistyksessä kuolleista on saanut surmansa pääkaupunki Méxicossa. Morelosin ja Pueblan osavaltiossa on kuollut kymmeniä. Myös pääkaupunkia ympäröivässä Méxicon osavaltiossa sekä Guerreron osavaltiossa on kuollut ihmisiä.

Noin puolet järistyksessä kuolleista on saanut surmansa pääkaupunki Méxicossa KUVA: Sashenka Gutierrez / EPA

Sähköt ovat katkenneet miljoonilta ihmisiltä, ja Méxicon kaupungissa on varoitettu kaasuvuodoista

Lukuisat ihmiset ovat jakaneet kokemuksiaan eri medioissa. Uutiskanava CNN:n haastattelema newyorkilainen valokuvaaja Adrian Wilson oli tapaamassa kihlattuaan pääkaupungissa, kun järistys iski.

– Ensin lattia huojui aivan kuin iso rekka olisi mennyt ohi. Sitten se vahvistui aalloiksi, ja koko huone alkoi täristä. Rakennus on vuodelta 1930 ja se on juuri selvinnyt isosta maanjäristyksestä, joten tiesin, että selviäisin, Wilson kertoi CNN:lle.

Meksikolainen lentoyhtiön johtaja Luis Ramos oli CNN:n mukaan tapaamisessa lähellä pääkaupungin päälentokenttää, kun maa alkoi täristä.

– Evakuoiduimme ja kun pääsimme ulos, tiet liikkuvat ylös alas ja puut kaatuilivat. Se oli hermoja raastavaa.

Ramos kertoi CNN:lle, että hän lähti autonkuljettajansa kanssa varmistamaan, että hänen kerrostalossa asuva 99-vuotias isoisänsä on kunnossa. Isoisä oli Ramoksen mukaan turvassa, mutta näky kaupungilla oli järkyttävä.

– Näin nousseen tien päällä savua ja kuulin räjähdyksiä. Näin monia tuhoutuneita rakennuksia, joiden julkisivut olivat rikkoutuneet. Näin myös joitakin romahtaneita rakennuksia.

Järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Sen keskus oli Pueblan osavaltiossa noin 120 kilometrin päässä Méxicosta ja noin 51 kilometrin syvyydessä.

Romahtaneita rakennuksia kaikkialla

Järistyksen vuoksi pääkaupungissa Méxicossa on löydetty kuolleena yli 20 lasta ja kaksi aikuista sen jälkeen, kun alakoulu romahti Coapan kaupunginosassa, kertoo presidentti Enrique Peña Nieto. Niedon mukaan 30 lasta ja kahdeksan aikuista on edelleen kateissa.

Pelastustyöntekijät etsivät sortuneiden rakennusten raunioihin jääneitä ihmisiä Méxicossa. KUVA: Jose Mendez / EPA

Méxicossa sijaitsevan Britannian kansainvälisen koulun opettaja Jennifer Swaddle kertoi BBC:lle keskiviikkona, että osa hänen luokkahuoneestaan romahti, kun maanjäristys iski.

– Kun olimme lähdössä, luokkahuoneeni ulkoseinä romahti, joten jäljelle jäi vain iso kasa kivimurskaa. Onneksi kukaan ei loukkaantunut, mutta se oli erittäin pelottavaa, Swaddle sanoi.

Yhteensä rakennuksia on romahtanut maanjäristyksen seurauksena ainakin 44 paikassa, kaupungin pormestari Miguel Angel Mancera kertoi televisiokanava Televisalle. Mancera kuitenkin kertoi, että ainakin 50 ihmistä on löytynyt elävänä.

BBC:n mukaan romahtaneisiin rakennuksiin kuuluu alakoulun lisäksi muun muassa kuusikerroksisia kerrostaloja, supermarketti ja tehdas.

Pelastustyöntekijät, puolustusvoimien henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat työskennelleet läpi yön auttaakseen ihmisiä, jotka ovat jääneet romahtaneiden talojen raunioiden alle, BBC kertoo.

– Vaimoni on jossain tuolla. En ole saanut häntä kiinni. Hän ei vastaa, ja nyt meille sanotaan, että meidän täytyy sulkea kännykkämme, koska kaupungissa on kaasuvuoto, paikalla ollut Juan Jesus Garcia kertoi järkyttyneenä BBC:lle.

Järistyksille altis maa

Järistys iski Meksikon pääkaupungin lähellä tiistaina pian sen jälkeen, kun ihmiset olivat ottaneet osaa maanjäristysharjoitukseen, jolla muistettiin tasan 32 vuotta sitten iskenyttä järistystä. Se tappoi tuhansia ihmisiä Méxicossa vuonna 1985.

BBC:n mukaan maa on altis maanjäristyksille, ja vain alle kaksi viikkoa sitten 8.1 voimakkuuden järistys iski eteläiseen Meksikoon, jossa kuoli ainakin 90 ihmistä.