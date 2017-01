Hyytävä kylmyys piinaa Euroopassa

Hyytävän kylmä talvisää piinaa edelleen suuria osia Eurooppaa. Kreikassa pakkanen ja lumentulo on tehnyt olot vaikeiksi erityisesti pakolaisille ja siirtolaisille, joita maassa on arviolta 60 000. Osa on siirretty parakkeihin ja lämmitettyihin telttoihin. Paikoin lämpötila on laskenut 14 astetta pakkaselle, kertoo Guardian -lehti.

Lesboksen saarella on kuitenkin edelleen noin 2 500 ihmistä ylikansoitetulla pakolaisleirillä, jossa on tarjota vain kevyitä kesätelttoja.

Humanitaariset järjestöt varoittavat, että ellei ihmisiä saada siirrettyä lämpimämpiin oloihin, on vaarana että monet kuolevat.

Kylmyys koettelee myös muualla Balkanilla. Serbian pääkaupungissa Belgradissa lämpötilat ovat vajonneet 15 astetta nollan alapuolelle. Kaupungissa on noin 2 000 siirtolaista ja pakolaista, jotka eivät ole mahtuneet viranomaisten majoituksiin, eivätkä myöskään pysty matkustamaan Serbiasta muualle.

Puolassa viranomaiset ilmoittivat, että kuluneen vuorokauden aikana kylmyyteen oli kuollut kuusi ihmistä lisää. Kaikkiaan eri puolilla Eurooppaa kylmyyteen on tänä talvena kuollut jo nelisenkymmentä ihmistä.

Sankka lumentulo haittasi edelleen lentoliikennettä Turkissa. Istanbulissa lunta oli tullut viikonlopun jälkeen yli puoli metriä.

Pulaa lumesta Sveitsin Alpeilla

Sveitsin hiihtokeskuksissa tilanne oli toinen. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Sveitsissä joulukuun lumentulo jäi satavuotisen mittaushistorian vähäisimmäksi.

Rinteitä ei ole saatu kuntoon ja hiihtosesonki uhkaa mennä pieleen. Tutkijoiden mukaan Sveitsin lumikausi alkaa nykyään keskimäärin 12 päivää myöhemmin ja päättyy 26 päivää aikaisemmin kuin vuonna 1970.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivuilta.