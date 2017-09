Hurrikaanin tuhoamassa Puerto Ricossa olosuhteet käyvät tukalammiksi päivä päivältä

Hurrikaani Marian pahoin tuhoamassa Yhdysvaltain Puerto Ricossa asukkaiden elinolosuhteet ovat kurjistumassa päivä päivältä.

Ruuasta ja polttoaineesta alkaa olla pulaa, eivätkä viestintäyhteydet tai sähköt ole palautuneet. Sähköverkon korjaaminen voi kestä kuukausia. Hurrikaani jätti jälkeensä tulvia ympäri saarta. Useat tiet ovat poikki ja asuinalueet pahasti vaurioituneet.

Ihmiset jonottavat tunteja ostaakseen ruokaa tai muita tarvikkeita, mutta joutuvat silti usein palaamaan koteihinsa tai hätämajoituspaikkoihin tyhjin käsin, jos eivät ehdi tehdä ostoksiaan ennen pimeän ajan voimassa olevaa ulkonaliikkumiskieltoa.

Hotellit valmistautuvat evakuoimaan niihin majoittuneita ihmisiä, sillä hotellien varageneraattoreista alkaa loppua polttoaine.

Myös sortumavaarassa olevan Guajatacan padon alajuoksulla ihmisten evakuointi jatkuu. Kymmeniätuhansia ihmisiä on siirrettävä turvaan padon lähialueilta.

Puerto Ricolle nelosluokan eli toiseksi ylimmän voimakkuusasteen hurrikaanina iskenyt Maria tappoi saarella 13 ihmistä. Kaikkiaan Karibialla riehunut myrsky aiheutti ainakin 33 kuolemaa.

Mariaa on kuvailtu vuosisadan pahimmaksi myrskyksi Puerto Ricon alueella.

Pop-tähti Jennifer Lopez lahjoittaa miljoonan saaren auttamiseksi

Yhdysvaltalainen laulaja ja näyttelijä Jennifer Lopez lahjoittaa miljoona dollaria eli noin 800 0000 euroa hurrikaanin runteleman Puerto Ricon saaren avustustöihin. Rahat jaetaan saarella toimiville avustusjärjestöille.

Pop-tähti kehotti New Yorkin osavaltion käynnistämässä avustuskampanjassa myös muita auttamaan Puerto Ricoa.

Lopez on syntynyt New Yorkissa, mutta hänen vanhempansa ovat kotoisin Puerto Ricosta. New Yorkissa asuu runsaasti Puerto Ricosta muuttanutta väestöä.