Houstonissa asuva suomalainen: Vettä tulee aivan järkyttävästi - Viranomaiset auttavat vasta, kun vettä on pitkälti yli puoli metriä

Hirmumyrsky Harveyn mukanaan tuomat kaatosateet eivät olleet varhain maanantaina paikallista aikaa hellittäneet Houstonissa Texasissa. Kaupungin länsiosassa asuva kaupallinen kehityspäällikkö Tuija Kalpala kertoi STT:lle, että kolmisen tuntia yöllä kestäneen tauon jälkeen taivaat aukenivat uudelleen.

- Vettä sataa aivan kaatamalla. Kolmisen tuntia sitten tilanne näytti kohtuullisen hyvältä, mutta nyt ulkona on taas ihan järkyttävä kaatosade. Kalpala sanoi.

Kalpalan mukaan viranomaiset ovat yrittäneet helpottaa tilannetta avaamalla vesialtaita.

- Eilen illalla viranomaiset alkoivat avata niitä. Useampikin tällainen vesitäyttöallas on nyt avattu siinä toivossa, että niitä voidaan sitten täyttää uudelleen. Ongelmana on, että kun tällaisia isoja säiliöitä lähdetään avaamaan, ne on pakko avata johonkin suuntaan. Eli se on joillekin hyvä uutinen ja jollekin toisille taas huono.

Kalpalan mukaan ihmiset suhtautuivat tilanteeseen ensin rauhallisesti, mutta kun vedentulo vain jatkui, muuttui suhtautuminenkin.

- Täällä on ollut koko ajan sellainen fiilis, että on näitä ollut ennenkin: kyllä se tästä menee ohitse. Eilen alkoi kuitenkin tulla paniikki ihmisille. Juttelin kollegoiden ja naapurien kanssa, ja monilla alkoi olla sellainen olo, että apua, ei tämä olekaan lasten leikkiä. Kalpala kertasi.

- Monella sellaisella alueella, missä ei aikaisemmin ole tulvinut, ihmiset alkoivat siirtää huonekaluja alakerrasta yläkertaan turvaan. Näin teimme itsekin, eli kaikki huonekalut vietiin alakerrasta yläkertaan. Ne naapurit, joilla on yksikerroksinen talo ja joilla tulvii ensin, tulevat sitten tarvittaessa meille turvaan. Viranomaiset puuttuvat tilanteeseen vasta, kun talossa on vettä sisällä 60-90 senttiä. Sitä ennen luotetaan siihen, että naapurit auttavat. Kalpala selvittää.

- Hätäpauksessa joudumme itsekin miettimään, joudummeko lähtemään tästä evakkoon. Näillä näkymin tehdään kuitenkin niin, että jos vettä alkaa tulla sisälle, niin ollaan sitten yläkerrassa ainakin muutama päivä. Sitten jos ei enää ole sähköä tai juoksevaa vettä, ei hirveän kauan pysty kotona olemaan. Muutama vuorokausi kuitenkin onnistuu. Katsomme tilannetta nyt ihan tunti kerrallaan.