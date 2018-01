Hongkong kieltää norsunluun kaupan vuoteen 2021 mennessä

Hongkongin paikallishallinto on hyväksynyt lain, joka kieltää norsunluun kaupan vuoteen 2021 mennessä. Kaupungilla on ollut kyseenalainen maine yhtenä norsunluun kaupan keskuksista.

Kiina sääti jo aiemmin norsunluun täyskiellon, joka astui voimaan viime vuonna. Afrikkalainen norsunluu on ollut haluttua Kiinassa, ja siitä on maksettu jopa yli tuhannen euron kilohintaa.

Kiinan erityishallintoalue Hongkongin säätämä kielto astuu voimaan asteittain. Vuoteen 2021 mennessä kauppa kielletään kokonaan ja kiellon rikkojaa uhkaa tuntuva sakko tai jopa 10 vuoden vankeusrangaistus.

Norsunluun kauppaa on kielletty jo aiemmin kansainvälisillä sopimuksilla. Luonnonsuojelujärjestöjen mukaan salametsästys on pienentänyt norsukantaa merkittävästi, ja norsuja on jäljellä enää noin 415 000.