Homoliittoja koskevan postiäänestyksen käsittely alkoi Australian korkeimmassa oikeudessa

Australian korkeimmassa oikeudessa on alkanut käsittely valituksista, joilla vastustetaan vapaaehtoista kansalaisäänestystä homoliittojen sallimisesta.

Australian hallitus on määrännyt vapaaehtoisen postiäänestyksen siitä, tulisiko maan sallia avioliitot samaa sukupuolta olevien parien välillä. Rekisteröityminen äänestykseen on päättynyt ja äänestysasiakirjat on määrä lähettää rekisteröityneille ensi viikolla.

Samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia ajavat aktivistit yrittävät estää äänestyksen toteuttamisen, koska katsovat sen olevan muun muassa liian kallis ja altistavan seksuaalivähemmistöt lähipiireineen vihapuheelle.

Vastustajat vaativat asiasta vapaata, kansanedustajia puoluekantoihin sitomatonta äänestystä parlamentissa. Kaikkiaan valituksia oikeuteen on tehty kaksi. Molempien taustalla on kansanedustajia ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen etujärjestöjä.

- Postiäänestys on tarpeeton ja on jo osoittautunut vahingolliseksi ja ihmisiä jakavaksi, sanoo toisen valituksen nostajia edustavan ihmisoikeuskeskuksen edustaja Anna Brown.

- Se, että yhdelle ihmisryhmälle viestitään, että heidän oikeuksistaan täytyy päättää julkisella äänestyksellä, lähettää kamalan viestin, Brown sanoo.

Australian homo-, lesbo- ja bi-yhteisöt sanovat jo joutuneensa postiäänestystä edeltävän kampanjoinnin myötä vihamielisten ja loukkaavien viestien keskelle.

Riita äänestystavasta jatkunut vuosia

Mielipidemittausten mukaan valtaosa australialaisista on jo homoliittojen sallimisen kannalla. Poliittinen vääntö asiasta on jatkunut vuosikausia päättäjien riidellessä muun muassa parhaasta tavasta päättää asiasta.

Liberaalipuolueen pääministeri Malcolm Turnbull konservatiivihallituksineen antoi viime vuonna vaalilupauksen pakollisesta kansanäänestyksestä, mutta Australian parlamentti torppasi tämän mahdollisuuden. Näin päädyttiin postiäänestykseen. Jos enemmistö äänestäneistä kannattaa homoliittojen laillistamista, hallitus on luvannut viedä asiaa koskevan lakiesityksen parlamentin käsittelyyn. Parlamenttia postiäänestyksen tulos ei kuitenkaan sitoisi.

Turnbull itse kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia, mutta on joutunut kädenvääntöön asiasta oman puolueensa konservatiivisimpien jäsenten kanssa.