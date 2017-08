Hollanti löysi munista myrkkyjä jo marraskuussa, sanoo belgialaisministeri

Hollannissa tehtiin ensimmäiset havainnot kananmunien sisältämästä mahdollisesti haitallisesta hyönteismyrkystä jo marraskuussa, sanoo Belgian maatalousministeri Denis Ducarme.

Hänen mukaansa asia käy ilmi hollantilaisesta asiakirjasta, jonka Belgian viranomaiset ovat saaneet myrkkyskandaalin selvittelyn yhteydessä. Belgian viranomaiset eivät ministerin mukaan saaneet Hollannista minkäänlaista virallista tietoa asiasta.

Myrkkymunaskandaali paljastui tämän kuun alussa. Tuolloin tuli julki, että hollantilaisista munista on löytynyt korkeita hyönteismyrkkypitoisuuksia. Hollanti on tilapäisesti sulkenut lähes 140 siipikarjatilaa skandaalin vuoksi ja miljoonia munia on vedetty myynnistä Hollannissa, Saksassa ja Belgiassa.