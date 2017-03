Hollanti esti Turkin ulkoministerin kampanjoinnin maassa, Erdogan raivostui

Turkin presidentin natsikommentit ovat hulluja ja täysin asiattomia, sanoo Hollannin pääministeri Mark Rutte.

– Ymmärrän, että he ovat vihaisia, mutta tämä on täysin asiatonta, Rutte sanoi.

Hollanti epäsi tänään laskeutumisluvan Turkin ulkoministeriltä, mikä sai presidentti Recep Tayyip Erdoganin raivostumaan. Erdogan sanoi, että Hollannin toiminta muistuttaa natseista, ja nimitti hollantilaisia fasisteiksi.

Aiemmin Erdogan puhui samaan tapaan Saksasta, jossa on myös estetty turkkilaispoliitikkoja kampanjoimasta. Kampanjoinnissa on kyse Turkissa järjestettävästä kansanäänestyksestä, jossa Erdogan haluaa laajentaa valtaoikeuksiaan. Myös miljoonilla Turkin ulkopuolella asuvilla turkkilaisilla on oikeus äänestää.

Rutten mukaan päätös laskeutumisluvan epäämisestä oli vaikea, koska Hollanti ja Turkki ovat molemmat Nato-maita.

– Uskon todella, että teimme oikean päätöksen, hän sanoi.