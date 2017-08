Hollannissa myrkkymunakohu on johtanut kananlihan testaamiseen. Hollantilaisista munista on aiemmin löydetty korkeita hyönteismyrkkypitoisuuksia ja miljoonia munia on vedetty myynnistä Hollannissa, Saksassa ja Belgiassa.

Hollantilaisviranomaiset haluavat nyt selvittää, ovatko myrkyt mahdollisesti vaikuttaneet munien lisäksi myös lihaan. Paikallisen elintarviketurvallisuustoimiston mukaan tutkinta keskittyy muutamaan kymmeneen maatilaan, jotka tuottavat sekä munia että kananlihaa.