Hollannissa pääministeri Mark Rutten puolue on säilyttämässä paikkansa maan suurimpana puolueena.

Kun äänistä oli laskettu yli 90 prosenttia, oli Rutten keskustaoikeistolainen VVD saamassa 33 paikkaa 150-paikkaisessa parlamentissa, kertoo muun muassa BBC. Tämä tarkoittaa, että puolue on menettämässä kahdeksan paikkaa.

Geert Wildersin johtama vapauspuolue on saamassa 20 paikkaa eli viisi paikkaa lisää. Kristillisdemokraatit ja demokraattipuolue D66 ovat saamassa 19 paikkaa.

Suurimman vaalivoiton on saamassa vihervasemmiston Groenlinks, joka on saamassa 14 paikkaa aiemman neljän sijasta. Työväenpuolue on puolestaan romahtamassa toiseksi suurimmasta puolueesta vain yhdeksään paikkaan.

Wilders kommentoi puoleensa menestystä vaaleissa varhain tänään sanomalla, että on valmis lähtemään hallitukseen, mikäli häntä pyydetään mukaan. Jos tämä ei onnistu, on Wildersin mukaan tärkeää muodostaa maahan vahva oppositio seuraaviksi vuosiksi.

Useat puolueet ovat jo aiemmin ilmoittaneet, etteivät suostu muodostamaan hallitusta vapauspuolueen kanssa.

Guardianin mukaan Wilders sanoi myös, että hänen puolueensa on voittajien joukossa.

– Olisin mieluummin ollut vaalien voittaja, mutta VVD-puolue on menettänyt 10 paikkaa ja me olemme voittajien joukossa toisena, Wilders sanoi, kun ääniä oli vielä reilummin laskematta.

Guardian kertoo hollantilaisen uutistoimisto ANP:n mukaan, että ääntenlaskenta valmistunee vasta myöhemmin tänään tai vasta huomenna. Ääntenlaskennan arvioidaan valmistuvan jopa vasta huomenna esimerkiksi Amsterdamissa ja Utrechtissa

Juncker ja Merkel onnittelivat Ruttea

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat jo onnitelleet Ruttea. Junckerin tiedottaja kertoo Twitterissä, että EU-komission puheenjohtaja on keskustellut Rutten kanssa ja onnitellut tätä "selvästä voitosta". Merkelin tiedottaja kertoo niin ikään Twitterissä, että liittokansleri sanoi Ruttelle odottavansa innolla, että voi työskennellä tämän kanssa yhdessä "ystävinä, naapureina ja eurooppalaisina".

Lisäksi ainakin Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault on onnitellut Ruttea. Naapurimaan ulkoministeri onnitteli pääministeriä "äärioikeiston nousun estämisestä".

Wilders valmis hallitukseen

Geert Wildersin puolueelle on tulossa viisi paikkaa lisää. KUVA: REMKO DE WAAL / EPA

Aiemmin illalla Wilders ilmoitti Twitterissä uhmakkaasti, että hän on tullut maansa politiikkaan jäädäkseen.

- Pääministeri Rutte ei pääse minusta eroon vielä, Wilders tviittasi.

Samalla Wilders kiitti äänestäjiään, joiden ansiosta puolue näyttää saavan lisäpaikkoja parlamenttiin.