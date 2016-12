Hollannissa jopa 26 naista on saatettu hedelmöittää väärän miehen spermalla, kertoo hollantilainen Utrechtin yliopistollinen lääketieteen keskus.

Hedelmöitysklinikka aloitti tutkinnan asiasta eilen. Sen mukaan virheen mahdollisuus on pieni, muttei sitä voida sulkea pois.

Virhe on tapahtunut viimeisen noin puolentoista vuoden aikana, ja puolet hedelmöityshoitoa saaneista naisista on tullut raskaaksi tai he ovat jo saaneet lapsen.

Pareille on kerrottu asiasta.