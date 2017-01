Hitlerin Mein Kampfista bestseller

Natsijohtaja Adolf Hitlerin Mein Kampf -teoksen ensimmäisistä uusintapainoksista sitten toisen maailmasodan on tullut bestseller Saksassa. Vuosi sitten julkaistua teosta on myyty jo 85 000 kappaletta, ja siitä on määrä ottaa tässä kuussa jo kuudes painos.

Tutkijoiden mukaan kirjaa eivät ole niinkään ostaneet uusnatsit ja radikaalit vaan politiikasta ja historiasta kiinnostuneet sekä opettajat.

Kirjan julkaisu vuosi sitten oli mahdollista, koska sen tekijänoikeudet vanhenivat. Toisen maailmansodan jälkeen liittoutuneet olivat siirtäneet ne Baijerin osavaltiolle.

Hitler kirjoitti kaksiosaisen teoksen vankilassa vuoden 1923 epäonnistuneen oluttupavallankaappauksen jälkeen. Kirjan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 1925 ja toinen osa seuraavana vuonna.

Kirja ilmestyi suomeksi vuonna 1941.