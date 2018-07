Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä oli useiden kansainvälisten medioiden ykkösuutisaiheena maanantaina.

Venäjän mediassa odotukset Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien tapaamisen suhteen näyttävät olleen varsin maltillisia.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi haastattelussa televisiokanava RT:lle, että tärkeintä on itse tapaaminen. Presidenttien keskustelujen toivotaan mahdollistavan "pienen askeleen" pois kriisiasetelmasta, jossa maiden väliset suhteet ovat.

Tapaamisen keskustelunaiheita ei Peskovin mukaan ole lyöty ennalta täysin lukkoon, vaan ne muotoutuvat keskustelujen kuluessa. Odotettavissa kuitenkin on, että aiheisiin nousevat kansainvälinen turvallisuus, Syyria, Iran ja mahdollisesti myös Nord Stream 2 -kaasuputki. Peskov tähdensi, että Venäjän aikeissa ei ole keskustella Krimin asemasta tai tietovuotaja Edward Snowdenin luovutuksesta.

Peskov muistutti, että Trump ja Putin tavanneet ennenkin, suhtautuvat toisiinsa kunnioittaen ja pystyvät keskustelemaan keskenään kutakuinkin hyvin.

Tass seuraa reaaliaikaisesti

Huipputapaaminen on tänäänkin saanut Venäjän mediassa osakseen paljon huomiota.

Esimerkiksi uutistoimisto Tass uutisoi päivän tapahtumista Helsingistä myös varsin kattavassa live-seurannassa. Siinä on jo noteerattu paitsi Putinin ja Trumpin tapaamisen alku myös aiemmat tapahtumat, kuten Trumpin ja presidentti Sauli Niinistön tapaaminen. Tass kertoo myös liikennejärjestelyistä ja mainitsee eduskuntatalon portaille kokoontuneen suomalais-venäläisen RUFI-ryhmän aktivisteja toivottamaan presidentit tervetulleiksi. Tassin tässä yhteydessä välittämässä tviitissä on kuva Finlaysonin tervetulotoivotuksesta, jossa ollaan huolissaan ja pyydetään presidenttejä tekemään viisaita päätöksiä. Teksti on sekä venäjäksi että englanniksi.

Tassin aamuisissa ennakkojutussa siteerataan Peskovin RT:lle antamaa haastattelua ja kerrotaan Putinin neuvonantajan Juri Ushakovin arvioivan, että huipputapaaminen määrittelee, missä sävyssä kahden maan suhteita lähdetään rakentamaan uudelleen.

- Meidän näkökulmastamme tapaamisen tavoite on päästä lopultakin korjaamaan suhteiden negatiivista tilaa, Ushakov sanoo Tassin mukaan.

Fox News kehui Helsinkiä kauniiksi, mutta kirjoitti Niinistön tittelin väärin

Amerikkalainen uutiskanava Fox News ennakoi verkkosivuillaan Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen aiheita. Viideksi avainaiheeksi Fox News nosti Venäjän vaalivaikuttamisen, Krimin, pakotteet, Syyrian ja aserajoitussopimukset. Fox News nosti myös näkyvästi esille Trumpin tviitin, jossa hän kehui viime viikon Nato-huippukokousta menestykseksi.

Fox Newsin studiossa Kauppatorin laidalla kanavan uutistoimittaja muistutti, että ennen Putinia Trump tapaa presidentti Sauli Niinistön.

- Saattaa olla, että isäntämaakin haluaa saada jotakin irti tästä tapaamisesta, Lauren Blanchard sanoi.

Blanchard myös esitteli punaista lippalakkia, jossa luki "Make Helsinki Great Again." Hän kertoi nähneensä paljon samanlaisia lippiksiä Helsingin kaduilla.

Blanchard kertoi jututtaneensa monia paikallisia. Hänen mukaansa yleinen viesti tuntui olevan, että suomalaiset ovat iloisia tapaamisesta, mutta huolissaan kahdesta presidentistä.

Kun Trump saapui Mäntyniemeen tapaamaan Niinistöä, Fox Newsin juontaja totesi, että Helsinki on kaunis kaupunki.

- Olemme olleet täällä muutaman päivän. Sää on ollut upea, ja aurinko paistaa 22 tuntia päivässä. Kunpa niin olisikin kotona Amerikassa, Fox Newsin juontaja Ed Henry sanoi.

Foxille sattui lähetyksessään myös pieni moka. Ruudun alalaidan uutispalkissa viitattiin Suomen presidentti Niinistöön termillä "Finish President", kun oikea englanninkielinen adjektiivi olisi ollut "Finnish."

Surrealistinen tapaaminen

CNN kuvaili etusivullaan huippukokousta kaikkien aikojen surrealistisimmaksi Venäjän ja Yhdysvaltain johtajien tapaamiseksi.

- He keskustelevat loistokkaissa neoklassisissa puitteissa Helsingin Presidentinlinnassa dramaattisessa huipennuksessa ulkomaanmatkalla, jonka aikana presidentti (Trump) on vähätellyt Yhdysvaltain liittolaisia, tullut kuningatar Elisabetin hurmaamaksi ja jatkanut Venäjä-tutkinnasta raivoamista, vain päiviä sen jälkeen kun Yhdysvaltain oikeusministeriö asetti 12 venäläistä sotilastiedustelijaa syytteisiin vaalivaikuttamisesta, CNN kuvaili.

CNN arvioi, että Trump nauttii tämänkaltaisista tapaamisista, joissa hän saa keskustella kahden kesken vahvojen johtajien kanssa. Putin-tapaamisessa Trumpilla ei ole samanlaisia rajoituksia kuin esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen kanssa neuvotellessa.

Guardian: Suomi ei ole puolueeton

BBC nosti etusivullaan esiin sen, että tapaamiseen kohdistuvat odotukset ovat varsin matalalla.

New York Times puolestaan arvioi, että Putinille jo pelkkä tapaaminen on voitto ja että hän on tyytyväinen, jos tapaaminen sujuu ilman suurempia riitoja. Lehti muistuttaa, että Putin on saanut Venäjän isännöimistä jalkapallon MM-kisoista paljon positiivista julkisuutta, kun taas Trump on viime päivät riidellyt liittolaistensa kanssa.

- Tämä tarjoaa symbolisen lopun lännen yrityksille eristää Venäjä Ukrainan vuoden 2014 tapahtumien ja Yhdysvaltain vuoden 2016 vaaleihin sekaantumisen takia, lehti kirjoitti.

Guardian muistutti, että kansainvälisessä mediassa usein neutraaliksi luonnehdittu Suomi ei ole todellisuudessa enää puolueeton. Lehden mukaan Suomi on kylmän sodan päättymisen jälkeen asemoitunut vahvasti osaksi länttä, ja suomettumista muistellaan Suomessa nykyään synkkänä aikakautena.

Brittilehti teki kuvatekstissään pienen virheen, kun se kuvaili Yhdysvaltain ja Suomen presidenttiparien seisovan presidentinlinnan parvekkeella. Todellisuudessa presidentit tapasivat Niinistön virka-asunnolla Mäntyniemessä.

Ranskalaislehti Le Monden verkkosivulla Trumpin ja Putinin tapaaminen jäi pahasti jalkapallon maailmanmestaruuden juhlinnan varjoon. Lehti kuvasi presidenttien tapaamista "erittäin odotetuksi" ja muistutti, että Trump on pyrkinyt presidenttikaudellaan heikentämään toisen maailmansodan jälkeen luotuja kansainvälisiä instituutioita.

