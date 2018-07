Helsingissä osoitetaan tänään mielenosoitusta Putinin ja Trumpin tapaamisen tiimoilta

Helsingissä järjestetään tänään mielenosoitus Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamiseen liittyen.

Helsinki Calling -niminen tapahtuman kokoontuminen alkaa kello 12.00 Kaisaniemen kentällä. Sieltä mielenosoittajat aikovat marssia Senaatintorille.

Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä. Järjestäjien mukaan mielenosoittajat haluavat puolustaa muun muassa rauhaa ja demokratiaa, joita Putin ja Trump ovat laiminlyöneet.

Järjestäjien mukaan puhujiksi ovat tulossa muun muassa kirjailija Sofi Oksanen, europarlamentaarikko Heidi Hautala ja yrittäjä Peter Vesterbacka.

Mielenilmauksen on kutsunut koolle yli sadasta vapaaehtoisesta koostuva kansalaisverkosto nimeltään Helsinki for Human Rights. Mielenosoitus on järjestäjien mukaan puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Muitakin mielenosoituksia on luvassa. Lauantaina tiedossa oli yhteensä 16 mielenosoitusta sunnuntain ja maanantain aikana. Helsinki Calling on mielenosoituksista tiettävästi isoin. Helsingin poliisi kertoi tiedotustilaisuudessa lauantaina, että mielenosoitusten odotetaan sujuvan rauhallisesti.