Helsingborgissa räjähti voimakas pommi poliisiaseman luona - poliitikot ja poliisit tuomitsivat iskun

Ruotsalaispoliitikot ja poliisit tuomitsivat keskiviikkona yhteen ääneen edellisen yön pommi-iskun Helsinborgin poliisiasemaa vastaan.

- Tämä on erittäin vakavaa. Hyökkäys poliisia vastaan on hyökkäys demokratiaamme vastaan, paheksui pääministeri Stefan Löfven.

Löfvenin mukaan kamppailua rikollisuutta vastaan on jatkettava ja tiivistettävä, tiukentamalla lainsäädäntöä ja vahvistamalla poliisin voimavaroja.

Räjähdys noin puoli yhdeltä paikallista aikaa aiheutti merkittäviä aineellisia vahinkoja, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Räjähdys tuhosi poliisitalon sisäänkäynnin ja aiheutti tuhoa myös talon sisätiloissa.Tekijöistä tai iskun motiiveista ei ollut tietoa, mutta Aftonbladetin mukaan kyseessä oli erittäin voimakas räjähde.

Ammattirikolliset todennäköisesti asialla

Myös oppositio tuomitsi iskun. Maltillisen kokoomuksen oikeuspoliittinen edustaja Tomas Tobé vaati vankeusrangaistusten kaksinkertaistamista ja poliisille lisätukea.

- Rikolliset yrittävät vahvistaa asemiaan ja meidän on tarmokkaasti vastattava tähän, Tobé sanoi.

Ruotsin poliisien liitto totesi kommentissaan, ettei isku tullut yllätyksenä. Uhkaukset ja väkivalta poliiseja kohtaan ovat yleistyneet viime vuosina.

- Olemme nähneet useita tämänkaltaisia hyökkäyksiä poliisiasemia ja -autoja vastaan. Poliiseihin kohdistuva uhkakuva on pahentunut parin viime vuoden aikana, sanoi liiton puheenjohtaja Lena Nitz.

Liiton teettämän kyselyn mukaan noin 40 prosenttia poliiseista sanoi joutuneensa edellisen 12 kuukauden aikana uhkausten, väkivallan tai painostuksen kohteeksi. Lähes 70 prosenttia arvioi, että tilanne on pahentunut kahden vuoden aikana.

Nitz arvioi, että Helsingborgin iskun taustalla ovat ammattirikolliset ja että sen tavoitteena on poliisin pelottelu.

- He haluavat osoittaa uskaltavansa käydä myös poliisin kimppuun. Siksi on niin tärkeää, että toimiin tartutaan, koska muuten on vaarana, että näitä hyökkäyksiä tulee lisää, Nitz sanoi.