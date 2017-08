Hävittäjämöly ja blondikohu syrjään, reissu onnistui

Matti Posio.

Donald Trumpin tapaaminen olisi voinut mennä katastrofaalisesti pieleen. Isäntä olisi voinut möläyttää Suomesta mitä vain ja vahingossa romuttaa Sauli Niinistön huolella tasapainottaman ulkopolitiikan.

Painajaiset eivät toteutuneet. Vierailu onnistui niin loistavasti kuin mahdollista. Jos Trump lupauksensa mukaisesti laittaa aina Amerikan ykköseksi, Suomi oli varsin lähellä kakkospaikkaa.

Trump ei sanonut Suomesta mitään negatiivista. Sen sijaan hän luetteli kaikki tärkeät asiat, joissa Suomella on roolinsa: Isis-terroristien vastustamisen, joukot Afganistanissa ja Irakissa, vahvan maanpuolustuksen. Jopa Turun terrori-iskusta Trump muisti mainita.

Pahimmaksi fake news -lausunnoksi jäi Trumpin kerskunta, että Suomi ostaa mittavan määrän hienoja amerikkalaisia F-18-hävittäjälentokoneita Boeingilta ja toimii siinä viisaasti. Lausunto oli helppo ampua alas "kauppamiehen puheina" ja "ankkana".

Myös tapaamisen toinen kohu sai onnellisen lopun. Trump ihmetteli Valkoisen talon tiedotustilaisuudessa Niinistölle, miksi tämä antaa jo toisen kysymyksen samalle suomalaiselle toimittajalle. Trump ei huomannut, että ensimmäisen kysymyksen oli esittänyt Ylen Paula Vilén ja toisen oli saamassa STT:lle työskentelevä Maria Annala.

Sanavalmis Annala napautti heti mikrofoniin, että ”meillä on paljon blondeja naisia Suomessa”. Itse säestin vierestä Trumpin suuntaan, että nyt on kyllä kyseessä eri blondi.

Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway, itsekin vannoutunut blondi, säpsähti tuolissaan ja kääntyi katsomaan, miltä suomalainen journalisti näyttää. Ehkä viestintäekspertti aisti mahdollisen skandaalin uhkaavan päämiestään. Trump on suurennuslasin alla naisasenteistaan: vaalien alla julki tuli nauha, jolla Trump kertoi tähtenä voivansa kouria naisia huoletta.

Trump piti kuitenkin kerkeän kielensä kurissa. Hän tyytyi vain myhäilemään, ja tunnelma säilyi kodikkaan rentona.

Samalla Trump sai huomata, että suomalaisille blondius on arvostettavaa – etenkin, kun kumpikin naisista teki työtään ensiluokkaisesti ja otti asian huumorilla.

Amerikkalaistoimittaja Lisa Desjardins otti Annalasta ja Vilénistä kuvan, jonka hän tviittasi ja liitti juttuunsa. Pian suomalaisia blonditoimittajia vertailtiin jo CNN-uutiskanavalla, politiikan verkkolehdissä The Hill ja Vox sekä lukuisissa medioissa ympäri maailman ”naisina, jotka Trump sotki toisiinsa”.

Sellainen on Trump. Medialumo tuotti äkisti kaksi uutta, äimistynyttä suomalaisjulkkista.