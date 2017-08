Harvey-hurrikaani tekee tuhojaan mantereella - jättitulvat uhkana

Yhdysvalloissa voimakas Harvey-hurrikaani on iskenyt Texasiin. Hirmumyrskyn tielle sattuneista kaupungeista on jo kerrottu merkittävistä tuhoista. Esimerkiksi Rockportin kaupungin edustaja kertoi New York Timesille romahtaneista taloista. Ainakin kahden ihmisen tiedetään jääneen loukkuun raunioihin.

Kategoriaan neljä voimistuneen hurrikaanin pelätään aiheuttavan tuhoja voimakkailla tuulillaan, jotka puhaltavat noin 215 kilometriä tunnissa. Pahin uhka on kuitenkin, että hurrikaani jämähtää paikalleen Texasin yläpuolelle useiksi päiviksi, mikä voi aiheuttaa tulvia.

Harvey on uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 12 vuoteen voimakkain Manner-Yhdysvaltoihin iskevä hurrikaani. Asiantuntijat ovat varoittaneet sen voivan aiheuttaa merkittävää vahinkoa.

Texasille voidaan katastrofijulistuksen myötä antaa lisäapua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut Harvey-hurrikaanin katastrofiksi. Julistuksen myötä liittovaltio voi antaa esimerkiksi Texasille lisäapua.

Trump kertoo tviitissään, että hän allekirjoitti julistuksen Texasin kuvernöörin pyynnöstä. Kuvernööri Greg Abbot pyysi Harveyn julistusta katastrofiksi, kun hurrikaanin voimakkuus alkoi tarkentua.

Texasissa yli tuhat Yhdysvaltain kansalliskaartilaista on hälytetty auttamaan muun muassa evakuoinneissa. Jo torstaina paikallista aikaa viranomaiset antoivat evakuointikäskyjä ympäri Texasia ja Louisianaa, ja rannikkoalueelta sisämaahan johtavien valtateiden on kerrottu ruuhkautuneen ihmisten lähtiessä kodeistaan.

Esimerkiksi rannikkovesien on kerrottu jo nousseen Harveyn vaikutusalueella. Ennusteiden mukaan hurrikaanin tuomien rankkasateiden myötä esimerkiksi Texasissa saattaa sataa seuraavan neljän tai viiden päivän aikana jopa yli metrin verran vettä.

- Tulemme kohtaamaan todella ennätyksellisiä tulvia monilla alueilla, kuvernööri Abbot sanoi.

- Voimme antaa neuvon, että lähde pois, lähde pois nyt, Texasissa sijaitsevan Rockportin kaupungin pormestari Patrick Rios puolestaan sanoi.

Riosin mukaan rannikolla sijaitsevan Rockportin kaupungin noin 9 500 asukkaasta suurin osa on jo lähtenyt hurrikaanin tieltä. Kaupunkiin jäävien tulisi hänen mukaansa kirjoittaa kaiken varalta henkilötunnuksensa käteensä. Tämä helpottaa heidän tunnistamistaan hätätilanteessa.

Presidentti vierailee hurrikaanialueella ensi viikolla

Myrskystä tiuhaan tviitannut Trump on tviitissään muun muassa kehottanut ihmisiä huomioimaan alueidensa paikallisviranomaisten neuvot ja käskyt. Toisessa tviitissään Trump sanoo liittovaltion hallituksen olevan valmiina toimimaan.

Valkoisen talon mukaan Trump vierailee hurrikaanin vaikutusalueella ensi viikolla. Lähellä Washingtonia sijaitsevalle Camp David -huvilalle perheensä kanssa viikonlopuksi vetäytyvä Trump on toivottanut kaikille hurrikaanin vaikutusalueella oleville onnea.

Harvey uhkaa Texasin merkittävää energiantuotannon keskittymää

Harvey-hurrikaani uhkaa merkittäviä öljy- ja kaasujalostamoja Texasissa Meksikonlahden rannikolla. Asiasta kertova uutiskanava CNN kuvailee aluetta Yhdysvaltain energiainfrastruktuurin hermopesäkkeeksi.

CNN:n mukaan suurin riski on, että hurrikaani aiheuttaa pitkittyneitä häiriöitä energianjalostukseen pitkin Meksikonlahden rannikkoa. Alueella sijaitsee lähes yksi kolmasosa valtion kapasiteetista muuttaa öljyä kaasuksi, dieseliksi ja muiksi tuotteiksi, CNN kertoo.

Jo varhain perjantaina paikallista aikaa Harveyn tuomat rankkasateet pakottivat evakuoimaan ja sulkemaan useita jalostamoja rannikolla. Lisäksi hurrikaani on myös jo aiheuttanut häiriöitä raakaöljyn laivauksiin Corpus Christin satamasta, joka on yksi maan johtavista satamista raakaöljyn viennissä.

