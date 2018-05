Harryn ja Meghanin juhlahetkeä on saavuttu todistamaan myös Suomesta – Marko: ”Tosi hyvä Harrylle”

Windsorin The Long Walk -reitin varrella on aamuyhdeksän jälkeen tunnelmaa kuin kesäfestivaalillla, vaikka pääesiintyjän saapumiseen on vielä tunteja. Pitkä kulkureitti huipentaa prinssi Harryn ja Meghan Marklen kärryajelun, jonka on määrä alkaa noin kello 13 (kello 15 Suomen aikaa).

Windsoriin on junayhtiön mukaan matkustanut yli 20 000 ihmistä aamukymmeneen mennessä.

Ihmisiä kerääntyi aamupäivän aikana ottamaan aurinkoa suurelle, tietä reunustavalle viheriölle, ja brittilippujen verhoamaa yleisöä pakkaantuu Windsoriin koko ajan lisää. Yhtään pahaa ei tee sekään, että aurinko paistaa kirkkaan siniseltä taivaalta.

Turvatoimet Windsorissa ovat todella tiukat. Kymmenet ja sadat poliisit vartioivat kaupungin suljettuja katuja.

Vieraat ovat alkaneet saapua kuninkaallisiin häihin. Tietä pitkin kulkevilla golf-autoilla kulkevalle juhlaväelle aplodeerataan ja kannustetaan. Autoilla kuljetetaan niitä harvoja, joilla on rivikatsojaa suurempi rooli päivän pääjuhlassa. Yleisö lämmitteli itseään tekemällä aaltoja.

The Long Walk on yleisölle kaikkein paras paikka saada koko kuva juhlista. Vaikka kaupungin ahtaat kadut ovat täynnä katsojia, ei siellä ole näyttöjä, joista nähdä kello 12 alkavaa hääseremoniaa.

Yleisöä myös Suomesta

Häät ovat vetäneet Windsoriin katsojia myös Suomesta. 10 vuotta Suomessa asunut virolainen Marko Tubli on seuraamassa vankkurikulkuetta kaupungin kapean mukulakivikadun varrelta. Hän saapui Englantiin torstaina.

– H-hetkeä ollaan odottamassa, Tubli toteaa.

Tulevaa avioparia hän pitää ihanana pariskuntana.

– Tosi ihana pariskunta, ja tosi hyvä Harrylle. Ehkä avioliitto saa vähän Harryn maan tasalle takaisin, ja loppuu nämä skandaalit, Tubli toteaa hymyillen.