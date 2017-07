Hampurin mielenosoitukset äityivät kaoottisiksi - Melania Trump loukussa, virka-apua pyydetty ympäri maata

Vesitykkejä, raketteja, roihuavia autoja, savusta mustunut taivaanranta - Hampurin G20-huippukokousta vastustavat mielenosoitukset ovat riistäytyneet mittoihin, joita Hampurin poliisi ei ole aiemmin nähnyt.

Kokouksessa on läsnä maailman vaikutusvaltaisempien valtioiden johtoa, ja tänään ovat tavanneet muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.

Huomion ovat kuitenkin monin paikoin varastaneet mielenosoitukset. Saksalainen uutistoimisto DPA kertoi, että Yhdysvaltojen presidentin puoliso Melania Trump ei päässyt lähtemään mielenosoitusten takia majoituspaikastaan eikä päässyt siten osallistumaan puolisoille tarkoitettuun ohjelmaan.

Mielenosoittaja arvostelee poliisin voimankäyttöä

Tänään alkanut G20-huippukokous keräsi jo eilen kaupunkiin tuhansia mielenosoittajia, ja tänään Hampurissa on poltettu poliisiautoja, rikottu ikkunoita ja suljettu teitä.

Hampurin poliisi on pyytänyt apua muilta Saksan osavaltioilta mielenosoituksiin, vaikka jo etukäteen apua oli pyydetty Itävallasta asti ja poliiseja oli varattu viikonlopuksi noin 20 000.

Saksalaisen yleisradioyhtiön NDR:n mukaan Baden-Württemberg olisi jo lähettänyt 200 ja Mecklenburg-Vorpommern 240 poliisia.

Liki 160 poliisia on loukkaantunut ja 45 ihmistä pidätetty eilen alkaneissa mielenosoituksissa, poliisi kertoo. Siitä, mitä mielenosoittajille on itselleen käynyt, on ollut vaikea saada tietoja.

Mielenosoituksen järjestäjiin kuuluva Andreas Blechschmidt kritisoi poliisien pampunkäytön mittoja, AFP kertoo.

- Poliisin olisi pitänyt reagoida suhteellisesti... Se ei ollut tarpeellista. Moni on loukkaantunut, Blechschmidt kertoi N-TV:lle.

- Sota, ilmastonmuutos ja riisto ovat tulosta kapitalistisesta järjestelmästä, jota G20 edustaa ja jota 20 000 poliisia ovat puolustamassa, mielenosoittaja Georg Ismail kertoi AFP:lle.

Osa mielenosoituksista on ollut rauhanomaisia, ja poliisi on kertonut esimerkiksi kolmesta antikapitalistisesta mielenosoituksesta Stübenplatzilla, jotka kaikki sujuivat ilman häiriöitä, kertoo The Local.

"En ole kokenut tällaista urallani aiemmin"

Mellakat ovat keskittyneet Altonan alueelle Hampurin länsiosiin.

Poliisiautoon on heitetty Molotovin cocktail ja Mongolian lähetystön ikkunat on rikottu, Hampurin poliisi kertoo sivuillaan. Poliisin helikopteria on myös ammuttu raketilla, Hampurin poliisi kertoo Twitterissä.

Saksalaislehti Frankfurter Allgemeinen mukaan jopa kokeneet viranomaiset ovat järkyttyneet tapahtumista, jollaisia ei ole Hampurissa ennen nähty.

- En ole kokenut tällaista urallani aiemmin, kertoi hampurilainen poliisi Timo Zill lehdelle torstai-iltana.

Osa mielenosoittajista kutsuu tapahtumaa nimellä "Tervetuloa helvettiin".

Poliisin mukaan mielenosoitukset ovat sulkeneet useita risteyksiä ja kulkuväyliä, jotka on tarkoitettu G20-delegaatioiden liikkumista varten.

G20-huippukokouspaikan ulkopuolella on kuitenkin ollut rauhallista, kertoo The Local.

