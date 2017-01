Ranskan entinen asuntoministeri Benoit Hamon ja ex-pääministeri Manuel Valls ovat selvinneet toiselle kierrokselle sosialistien vaalissa puolueen presidenttiehdokkaasta, kertovat vaaliviranomaiset.

Kun kolmannes äänistä on laskettu, Hamon on saanut runsaan 35 prosentin kannatuksen. Vallsille ääniä on kertynyt hieman yli 31,5 prosenttia.

Vaalin toinen kierros on tammikuun lopussa.