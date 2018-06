Guatemalassa jatketaan elonjääneiden etsintää tuhoisan Fuego-tulivuoren purkauksen jälkeen

Maanantaina kuolleiden määräksi ilmoitettiin 69. Turmassa loukkaantuneita on satoja.

Guatemalassa Fuego-tulivuoren sunnuntaina sattuneessa tuhoisassa purkauksessa kuolleiden määrä jatkaa nousuaan. Maanantaina viranomaiset kertoivat 69 kuolleesta. Loukkaantuneita on noin 300.

Tulivuorenpurkaus kylvi tuhoa erityisesti El Rodeon kylässä, jonka tuhkaan peittyneistä raunioista on kaivettu esiin useita kuolleita. Kaikkiaan kuolleiden määrän pelätään nousevan, sillä useita henkilöitä on ilmoitettu kadonneeksi. Tuhojen alta on evakuoitu tuhansia ihmisiä.

Nopea purkaus yllätti

Tulivuorenpurkauksessa nopeasti liikkeelle lähteneet kuumat virtaukset yllättivät monet vuoren lähellä asuneista. BBC:n mukaan pelastustyöntekijät ovat löytäneet tuhoutuneilta alueilta kuolleena kokonaisia perheitä.

Reutersin mukaan epätoivoiset omaiset etsivät läheisiään myös väliaikaisilta ruumishuoneilta. Vain murto-osa kuolonuhreista on saatu tunnistettua.

Palomies halaa perheensä tulivuorenpurkauksessa menettänyttä Eufemia Garciaa purkauksessa pahoin tuhoutuneessa San Miguel Los Lotesin kylässä 4. kesäkuuta 2018.

Tulivuoresta purkautunut tuhkapilvi oli lähes 10 kilometriä korkea ja se peitti alleen autoja, puita ja rakennuksia lähiseuduilla.

– Maisema tulivuoren ympärillä on muuttunut kokonaan, kaikki on tuhoutunut, sanoi tulivuoritieteen asiantuntija Gustavo Chigna paikallisradion haastattelussa.

Vaikeat olosuhteet haittaavat pelastustöitä

Tulivuorenpurkaus jatkui maanantaina. Tämä ja vuoren etelärinteillä sattunut maanvyöry vaikeuttivat kuolleiden hakemista tuhoutuneilta alueilta. Myös vaikea sää on aiheuttanut ongelmia pelastustöille. Maanantai-illalle sattunut voimakas sade keskeytti kuolleiden etsinnän kokonaan. Viranomaisten mukaan etsintöjä jatketaan jälleen tiistaina aamulla.

Etsintöjä hankaloittavien sateiden odotetaan jatkuvan tulevina päivinä.

Viranomaisten mukaan Fuego-tulivuoren purkaus oli yksi suurimmista useaan vuosikymmeneen. Se on myös yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tuolivuorista. Tulivuoren aktiivisuus alkoi viranomaisten mukaan vähentyä maanantaina illalla ja sen arvioidaan loppuvan tulevina päivinä.