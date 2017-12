Pisteet Guatemalalle, jos joku kysyisi minulta mikä on Israelin pääkaupunki, niin kyllä se on Jerusalem ja pääkaupunkina myös pysyy. Kunpa Suomikin tajuaisi ja siirtäisi lähetystön sinne. Tällä Arabimaita nuoleskelevalla politiikalla ei sinne rauha synny, se on nähty vuosikymmenten kuluessa eli täysin turha järjestö nimeltä YK. Hyvä kun USA hieman laittaa tässä mielettömyydessä kampoihin.