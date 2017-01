Guardian: Trump allekirjoittanee tänään pakolaisten maahanpääsyä koskevat asetukset

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan allekirjoittavan keskiviikkona asetukset, jotka rajoittavat pakolaisten maahanpääsyä seitsemästä maasta Lähi-idässä ja Afrikassa. Asiasta uutisoi Guardian-lehti.

Tieto asetuksista on peräisin muun muassa useilta kongressiedustajien avustajilta.

Pakolaisten ja osan viisumin saaneista maahanpääsyn rajoitus koskisi henkilöitä, jotka tulevat Irakista, Iranista, Libyasta, Somaliasta, Sudanista, Syyriasta tai Jemenistä.

Trumpin odotetaan allekirjoittavan maahantulon rajoitukset kotimaan turvallisuudesta vastaavassa ministeriössä.

Trump rekisteröimässä slogania ensi vaaleihin

Uunituore presidentti Trump valmistautuu jo vuoden 2020 presidentinvaaleihin. On tullut ilmi, että Trump jätti viime viikolla ennen presidenttikautensa alkamista hakemuksen, jolla hän haluaa rekisteröidä tavaramerkin seuraavan vaalikampanjansa iskulauseelle.

Lause on "Pidetään Amerikka suurena" (Keep America Great). Trump on varaamassa nimiinsä myös lauseen version, jonka lopussa on huutomerkki.

Trump kertoi keksimästään sloganista Washington Postille viime viikolla, mutta nyt ilmeni, että hän on alkanut jo valmistella sen käyttöä.

Marraskuun vaaleissa Trumpin iskulause oli "Tehdään Amerikasta jälleen suuri" (Make America Great Again). Tuon sloganin Trump kertoo ideoineensa päivää sen jälkeen, kun republikaanien Mitt Romney oli hävinnyt Barack Obamalle Yhdysvaltain vuoden 2012 presidentinvaaleissa.

Rajoituksia yhteydenpitoon toimittajiin

Trumpin hallinto on käynnistänyt nopeasti hänen nimityksensä jälkeen muutokset, jotka tähtäävät virkamiesten vaientamiseen tai ainakin saamiseen parempaan kontrolliin. Tavoitteena on pitää byrokraattien antamat viestit samassa linjassa Valkoisen talon näkemysten kanssa.

Mediatietojen mukaan hallinto on rajoittamassa ympäristönsuojeluviraston, sisäministeriön ja maatalousministeriön viranomaisten oikeutta viestiä sosiaalisessa mediassa tai olla yhteydessä toimittajiin.

Sisäministeriön henkilökunta on saanut määräyksen lopettaa säännöllinen yhteydenpito "ulkopuolisiin" ryhmiin, ilmenee uutistoimisto AFP:n haltuunsa saamasta muistiosta.

Sisäministeriön työntekijät saivat samoin ohjeen ilmoittaa kaikki muun muassa ympäristöjärjestöiltä, teollisuudelta tai kongressilta tulevat yhteydenotot uuden presidentin keskushallinnolle. Esimerkiksi kongressin lähettämiin tiedusteluihin ei saa vastata ennen kuin Valkoisen talon edustaja on arvioinut asian.

USA ja Intia: Yhteistyö vahvemmaksi

Presidentti Trumpin ulkopolitiikan suunnitelmista Valkoinen talo ilmoitti tiistaina, että hän isännöi Intian pääministerin Narendra Modin Yhdysvaltain-vierailua kuluvan vuoden aikana. Kaksikon kerrotaan sopineen Modin vierailusta puhelimitse.

Valkoisen talon mukaan Trump ja Modi keskustelivat mahdollisuuksista vahvistaa Yhdysvaltojen ja Intian kumppanuutta "laajoilla aihealueilla". Yhdysvaltain uuden hallinnon mukaan maiden yhteistyötä on tavoitteena kehittää esimerkiksi maanpuolustuksessa ja taloudessa.

