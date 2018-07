Guardian: Thaimaalaispoikia ei aiota pelastaa luolasta vielä tänä yönä

Happitaso luolassa on laskenut useiden ihmisten työskennellessä siellä.

Pohjois-Thaimaassa luolaan vangeiksi jääneitä poikia ei aiota yrittää pelastaa vielä tänä yönä, Chiang Rain maakunnan kuvernööri Narongsak Osottanakorn kertoi tiedotustilaisuudessa Guardian-lehden mukaan.

Kuvernöörin mukaan pojat ovat jo oppineet sukeltamaan, mutta pelastussuunnitelmaa pitää testata. Jos sateet taas yltyvät ja tilanne näyttää huonolta, pelastusoperaatio aloitetaan.

Kun Osottanakornilta myöhemmin kysyttiin, aloittaisiko hän pelastusoperaation tänään, jos sateet alkavat, hän antoi kieltävän vastauksen. Hänen mukaansa pojat eivät voi sukeltaa juuri nyt.

Happi vähissä

Sään lisäksi painetta pelastusoperaatioon tuo se, että luolailman happipitoisuus on vähentynyt uhkaavasti. Tavanomaisen 21 prosentin happipitoisuuden sijaan ilmassa on happea enää 15 prosenttia, kertoo BBC. Luolaan on toimitettu ylimääräisiä happipulloja, mutta tätä tehtävää suorittaessaan Thaimaan armeijan entinen sukeltaja sai surmansa myöhään eilen illalla Suomen aikaa.

– Ollessaan paluumatkalla (ryhmän luota) hän menetti tajuntansa, kertoi laivaston erikoisjoukkojen komentaja Apakorn Yookongkaew.

Viranomaisten mukaan sukeltajalta loppui ilmeisesti happi paluumatkalla.

Sukeltajan kuolema herätti epäilyjä, kuinka luolan vankeina olevat 12 poikaa ja heidän jalkapallovalmentajansa voitaisiin tuoda turvallisesti ulos ahtaiden käytävien läpi vettä täynnä olevasta Tham Luangin luolasta.

Pelastusoperaatiossa mukana tuhatkunta ihmistä

Apakorn vakuutti, että sukeltajan kuolemasta huolimatta pelastusoperaatio jatkuu.

– Voin vakuuttaa, että emme ole paniikissa. Emme pysäytä operaatiota. Emme anna ystävämme uhrauksen mennä hukkaan, hän sanoi BBC:n mukaan.

Pelastusoperaatioon osallistuu noin tuhat ihmistä. Heidän joukossaan on sukeltajia, armeijan henkilöstöä ja vapaaehtoisia. Mukana on myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi.

Asiantuntijoita huolettaa happitason laskeminen onkalossa, jossa pojat ja heidän valmentajansa ovat loukussa. Taso on laskenut, koska luolassa työskentelee paljon ihmisiä, kertoi kuvernööri Osotthanakorn aiemmin päivällä. Parhaillaan luolan sisälle rakennetaan viiden kilometrin kaapelia, jolla ilmaa voitaisiin johtaa ryhmälle.

Pojille ja heidän valmentajalleen on opetettu sukeltamisen perusasioita siltä varalta, että evakuointimääräys sukeltamalla annetaan. Viranomaiset ovat kuitenkin haluttomia turvautumaan tähän vaihtoehtoon sen sisältämien riskien takia.

Vaihtoehtoinen keino on antaa loukossa olevien jäädä onkaloon odottamaan monsuunisateiden loppumista, mikä voi kestää kuukausia. Kolmantena vaihtoehtona on esitetty kiipeämistä pois halkeaman kautta, mutta ensin sellainen pitäisi löytää.

Jalkapallomaailma tukee poikia

Myös jalkapallomaailman tähdet ovat lähettäneet tukensa ja tervehdyksensä pojille ja näiden jalkapallovalmentajalle. Esimerkiksi brasilialainen jalkapallolegenda Ronaldo ja parhaillaan Venäjän MM-kisoissa Englannin joukkueessa pelaava John Stones kertoivat seuraavansa tiiviisti ryhmän pelastusoperaatiota.

Sosiaalisessa mediassa monet ovat sanoneet, että pojat ansaitsisivat MM-kisojen voittopokaalin rohkeudestaan. Pojat ovat olleet luolan vankeina jo pari viikkoa.

– Jalkapallomaailma toivoo, että joku voisi löytää keinon tuoda nuo lapset sieltä ulos, Ronaldo sanoi CNN:n mukaan Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan tiedotustilaisuudessa.

Liverpoolin manageri Jürgen Klopp lähetti CNN:n urheilun kautta videosanoman luolassa oleville.

– Koko Liverpoolin jalkapalloperheen puolesta toivotan sydämen pohjasta teille kaikkea hyvää. Pysykää vahvoina, ja me olemme kanssanne. Me seuraamme kaikkia uutisia ja toivomme joka sekunti, että te näette jälleen päivänvalon, Klopp sanoi.