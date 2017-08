Guardian: Ranska haluaa EU:lta 60 miljoonaa Afrikan maille pakolaiskriisin hoitoon

Ranskan presidentti Emmanuel Macron isännöi maanantaina minihuippukokousta pakolaiskriisistä. Pariisissa järjestettyyn kokoukseen osallistuivat Saksan, Espanjan, Italian, Tshadin, Nigerin, Libyan sekä EU:n edustajat.

Brittilehti Guardianin mukaan Macron haluaa, että EU antaisi Afrikan maille 60 miljoonaa euroa laittoman maahanmuuton torjumiseen. Macron on erityisesti halunnut tehostaa rajavalvontaa Libyan vesillä, jotta pakolaisten tulo Välimeren yli saataisiin päättymään.

Tilanne on kuitenkin vaikea, koska Libyassa on kaksi kilpailevaa hallitusta. Lännen tunnustama hallitus on vaatinut, että Libyalle vuonna 2011 asetettu YK:n aseidenvientikielto pitäisi kumota, jotta rannikkovartiosto voisi toimia tehokkaasti.

