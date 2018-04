Gorilloja ja simpansseja luultua enemmän, eläimet silti edelleen hyvin uhanalaisia

Gorilloja ja simpansseja on luultua enemmän, kertoo Maailman luonnonsäätiön WWF:n julkistama tuore tutkimus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että eläinten määrä olisi lisääntynyt, vaan tutkimuksessa olivat nyt ensimmäistä kertaa mukana myös vaikeapääsyiset alueet. Lisäksi tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet.

Läntisiä tasankogorilloita on tutkimuksen mukaan yli 360 000, mikä on kolmannes aiemmin luultua enemmän, ja simpanssejakin lähes 130 000, mikä on kymmenennes luultua enemmän. Läntiset tasankogorillat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi ja simpanssit erittäin uhanalaisiksi. Uusi tutkimustulos ei muuta luokitusta.

- Tässä suhteessa gorilloiden osalta ei ole epäselvyyttä: niiden määrä vähenee jatkuvasti muun muassa salametsästyksen ja laittomien metsähakkuiden takia, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Maija Kaukonen.