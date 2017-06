Google menettää mainostajia vihapuhevideoiden takia - monet isot yhtiöt eivät enää mainosta Youtubessa

Google menettää mainosrahoja vihapuhevideoiden takia, kertoo CNN. Viimeisimpänä lentoyhtiö Etihad Airways, hotellibrändejä omistava Marriott ja ruokalähettipalvelu Deliveroo ovat ottaneet mainospätkänsä pois Googlen omistamasta Youtubesta. Syynä on se, että yhtiöiden mainoksia on ollut vihapuhevideoiden yhteydessä. Google on ollut viimeiset kuukaudet kasvavien paineiden alla, kun yli kymmenen organisaatiota on ilmoittanut ottavansa mainoksen pois samoista syistä.

Myös Britannian työväenpuolue Labour on vetänyt mainoksensa pois Youtubesta.

