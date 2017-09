Google, Facebook ja Twitter todistavat USA:n senaatin tiedustelukomitean edessä

Yhdysvaltain senaatin tiedustelukomitea on pyytänyt Googlea, Facebookia ja Twitteriä antamaan todistuksen Venäjä-tutkintaan liittyen. Asian on vahvistanut uutistoimisto AFP:lle senaatin avustaja.

Yhtiöiden edustajien odotetaan todistavan senaatin julkisessa kuulemisessa marraskuun 1. päivänä. Julkisuuteen on tullut tietoja, joiden mukaan kaikkia kolmea yhtiötä manipuloitiin edistämään presidentti Donald Trumpin vaalivoittoa.

Lisäksi yhtiöt saattavat todistaa myös edustajainhuoneen tiedustelukomitean edessä. Komitean Venäjä-tutkinnan johtajat kertoivat keskiviikkona pyytäneensä yhtiön edustajia antamaan todistuksen asiassa.

Facebook on aiemmin kertonut, että yhtiöltä ostettiin viime vuonna arviolta 3 000 mainospaikkaa, joissa julkaistulla mainoksilla ilmeisesti pyrittiin vaikuttamaan vaalien tulokseen. Mainoksen ostajilla oli yhtiön mukaan ilmeisesti kytköksiä Venäjään. Facebook on luovuttanut mainoksia koskevat tiedot viranomaisille.

Google puolestaan on kiistänyt, että yhtiön kautta olisi pyritty vaikuttamaan vaalien tulokseen. Buzzfeed-sivusto on kuitenkin raportoinut, että Googlen automaattinen mainosten kohdistusjärjestelmä on mahdollistanut sen, että mainostajat voivat suunnata esimerkiksi rasistisia mainoksia tietyille ihmisille.

Twitterissä on puolestaan raportoitu olevan lukuisia valetilejä, joissa on muun muassa julkaistu demokraattien presidenttiehdokkaana ollutta Hillary Clintonia vastustavia tviittejä.