Gambian armeijan johtaja ei halua sotilaitaan "tyhmään riitaan"

Gambiassa maan armeijan päällikkö on ilmoittanut, ettei hän määrää joukkojaan taistelemaan, jos muiden Afrikan maiden joukkoja ylittää rajan Gambian puolelle. Armeijan päällikön Ousman Badjien mukaan hän ei halua sotilaidensa olevan mukana poliittisessa kiistassa. Hän kuvailee tilannetta tyhmäksi riidaksi.

Senegal on siirtänyt joukkojaan maiden rajalle ja on sanonut, että armeija on valmis ylittämään rajan, ellei Gambian presidentti Yahya Jammeh suostu luopumaan vallasta.

- Jos he (senegalilaiset) tulevat maahan, me olemme täällä näin, Badjie sanoi nostaen kätensä ilmaan antautumisen merkiksi.

Badjie on aiemmin julistanut tukensa presidentinvaalit voittaneelle Adama Barrowille, mutta vaihtoi myöhemmin takaisin Jammehin tukijoukkoihin.

Jammeh hävisi presidentinvaalit joulukuussa. Hänen oli määrä luopua vallasta torstaina, mutta Gambian parlamentti päätti pidentää hänen virkakauttaan ja samalla poikkeustilaa 90 päivällä.

Senegalin joukkojen tiedottaja on sanonut, että maa toteuttaa uhkauksensa puoliltaöin, jolloin Jammehin virkakauden oli alunperin määrä päättyä, ellei Jammeh luovu vallastaan.

Presidentti Jammeh julisti maahan toissa päivänä poikkeustilan. Hän perusteli poikkeustilaa sillä, että ulkovallat ovat sekaantuneet maan sisäisiin asioihin. Muun muassa Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö ECOWAS on toistuvasti kehottanut Jammehia kunnioittamaan vaalitulosta.

Gambiassa satoja suomalaisturisteja

Yhä sekasortoisempaan tilanteeseen ajautuvassa Gambiassa on edelleen satoja suomalaisturisteja, joista osa lennätetään perjantaina takaisin Suomeen. Britti- ja hollantilaisturisteja lennätettiin satamäärin kotimaihinsa jo keskiviikkona.

Matkatoimisto Tjäreborgilta kerrottiin eilen STT:lle, että matkatoimistolla on maassa 300 suomalaisturistia. Perjantaina Gambiaan lennätetään tyhjä lentokone, joka tuo lomansa tuolloin päättävät 211 matkalaista Suomeen.

Perjantain lomalento Gambiaan on peruttu, kertoi Tjäreborgin tiedotuspäällikkö Arja Pucilowski STT:lle. Päätökseen vaikutti Ruotsin ulkoministeriön maanantaina päivittämä matkustustiedote, jossa suositellaan toistaiseksi välttämään tarpeetonta matkustamista Gambiaan. Suomen ulkoministeriöllä ei ole omaa matkustustiedotetta maahan, sillä maassa ei ole suomalaisedustustoa.

Jammeh hallinnut vuodesta 1994 asti

Jammeh nousi Gambian presidentiksi sotilasvallankaappauksen myötä vuonna 1994. 51-vuotias Jammeh on herättänyt kansainvälisesti huomiota muun muun julistamalla Gambian islamilaiseksi maaksi, vetämällä maan pois Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta (ICC) ja väittämällä, että hän keksi yrteistä parannuskeinon hiviin ja aidsiin. Jammeh on myös muun muassa käskenyt YK:n entisen pääsihteerin Ban Ki-moonin painua helvettiin sen jälkeen, kun Ban oli vaatinut, että vankeudessa kuolleen aktivistin tapaus tutkitaan.

Samaan aikaan monet ovat olleet kiitollisia Jammehille investoinneista, joita tämä on suunnannut koulutukseen ja terveysjärjestelmään, jotka olivat pahoin laiminlyötyjä vielä Jammehin edeltäjän aikana.

Jammeh myös kehotti viime vuonna käytyjen vaalien alla ihmisiä välttämään väkivaltaa. Vaalituloksen selvittyä Jammeh ensin tunnusti tappionsa, mikä keräsi paljon kiitosta. Myöhemmin hän kuitenkin ilmoitti, että pitää vaaleja epärehellisinä.