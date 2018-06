G7-maiden kokous alkaa tänään Kanadassa – Twitter-sanasota pohjusti tullimaksuista riiteleviä johtajia

Maailman johtavien teollisuusmaiden johtajat valmistautuivat tänään alkavaan tapaamiseensa Twitter-sanailulla.

G7-kokouksen keskustelusta odotetaan pisteliäintä vuosikausiin. Syynä on se, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto langetti viime viikolla tullimaksut EU:sta, Kanadasta ja Meksikosta tuotavalle teräkselle ja alumiinille.

Maat ja alueet, jotka ovat Yhdysvaltain perinteisiä liittolaisia, ovat tuohtuneet kaupankäynnin vaikeuttamisesta ja suunnittelevat vastatoimia.

Trumpin odotetaan jäävän kokouksessa yksin mielipiteineen.

G7-maiden johtajat kokoontuvat tänään La Malbaien vuoristokylään Kaakkois-Kanadassa, lähellä Yhdysvaltain rajaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka on tavannut Trumpia aiemmin sävyisissä merkeissä, aloitti tviittamalla:

– Yhdysvaltain presidentille käynee eristäytyminen, mutta meille käy 6 maan sopimuksen allekirjoittaminen, jos niin pitää tapahtua. Koska nämä 6 maata edustavat arvoja, ne edustavat talousmarkkinoita, joilla on historian paino ja joka on nyt todellinen kansainvälinen voima.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs