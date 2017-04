FT: Trumpin mukaan USA valmis toimimaan yksinään Pohjois-Korean suhteen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut Financial Times -lehdelle antamassaan haastattelussa, että Yhdysvallat on valmis eliminoimaan Pohjois-Korean aiheuttaman ydinuhan yksinään, jos Kiina ei lisää painostusta Pohjois-Korean suuntaan.

- Kiinalla on suuri vaikutus Pohjois-Koreaan. Kiina joko päättää auttaa meitä Pohjois-Korean suhteen tai sitten ei, Trump sanoi lehdelle.

- Jos he auttavat, on se erittäin hyvä Kiinalle. Jos he eivät auta, ei se ole hyvä kenellekään, presidentti jatkoi.

Trump sanoo lehdelle keskustelevansa kasvaneesta ydinuhasta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Presidentit tapaavat myöhemmin tällä viikolla Floridassa.

Financial Timesin mukaan Valkoinen talo pitää Pohjois-Koreaa kaikkein välittömimpänä uhkana Yhdysvalloille. Tilannetta lehdelle erillisessä haastattelussa kommentoinut kansallisen turvallisuuden apulaisneuvonantaja KT McFarland sanoi, että on olemassa todellinen uhka siitä, että Pohjois-Korea yltää ampumaan ohjuksen Yhdysvaltoihin ennen kuin Trumpin ensimmäinen kausi on ohi.

Trump lievensi puheitaan brexitistä

Pohjois-Korean aiheuttaman ydinuhan lisäksi Trump kommentoi Financial Timesin haastattelussa myös brexitiä. Presidentti sanoi olevansa nyt vähemmän vakuuttunut siitä, että muut maat seuraavat Britanniaa ja eroavat EU:sta.

- Uskon, että se (EU:n keskiö) pitää. Minusta he ovat tehneet parempaa työtä sitten brexitin, presidentti sanoi.

Trump on aiemmin ärsyttänyt EU-johtajia kehumalla brexitiä. Lisäksi hän ennakoi, että myös muut Euroopan unionin maat seuraavat Britannian esimerkkiä. Britannian virallisesti käynnistäessä brexitin viime viikolla Trump kuitenkin sanoi, että Yhdysvallat haluaa Britannian pysyvän "vahvana johtajana" Euroopassa, vaikka se aloittaakin eroneuvottelut.