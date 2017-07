FT: Ranska haluaa Euroopan uudeksi finanssikeskukseksi - vähentää veroja ja byrokratiaa

Ranskan uusi hallitus on sitoutunut alentamaan pankkien veroja ja vähentämään niiden byrokratiaa, kertoo Financial Times. Toimilla Ranska yrittää houkutella Lontoon finanssilaitoksia siirtymään Pariisiin Britannian EU-eron jälkeen.

Ranskan pääministeri Edouard Philippe sanoo, että hän haluaa tehdä Pariisista Euroopan uuden finanssikeskuksen. Financial Timesin mukaan ranskalaiset viranomaiset ovat jo kuukausia keskustelleet muun muassa Bank of American, Citigroupin ja Morgan Stanleyn kanssa, jotta nämä siirtäisivät työpaikkansa Lontoosta Pariisiin.

Tähän mennessä pankit ovat olleet asiaan suhteen epäileväisiä, sillä Ranskalla on maine byrokraattisena maana, jossa on korkea verotus. Monet pankeista ovatkin kallistumassa Saksan merkittävimmän finanssikeskuksen Frankfurtin suuntaan, kertovat Financial Timesin lähteet.

Ranska kuitenkin toivoo, että nuorekas ja liike-elämämyönteinen presidentti Emmanuel Macron ja uudet toimet muuttavat Ranskan mainetta. Ranska kertoi perjantaina muun muassa tekevänsä finanssialan työntekijöiden ylimpiin veroluokkiin alennuksia ja perustavansa uuden tuomioistuimen, joka erikoistuu vaikeisiin ja teknisiin kaupallisen alan kiistoihin. Macron puolestaan lupasi jo vaalikampanjansa aikana alentaa yritysveroa nykyisestä 33,3 prosentista 25 prosenttiin.

