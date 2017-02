FT: Harward ei lähde Trumpin neuvonantajaksi

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajakseen havittelema Robert Harward on kieltäytynyt tehtävästä, kertoo Financial Times. Harward on merijalkaväen entinen korkea-arvoinen upseeri.

Financial Timesin mukaan Trump yrittää kuitenkin vielä suostutella Harwardia muuttamaan päätöksensä.

Trumpin hallinto oli aikonut pestata Harwardin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tehtävään, joka vapautui Michael Flynnin erottua luottamuspulan takia. Ero liittyi skandaalin, joka syntyi Flynnin keskusteluista Venäjän suurlähettilään kanssa.

Linkki juttuun