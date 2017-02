Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajakseen havittelema Robert Harward on kieltäytynyt tehtävästä, kertoo Financial Times. Harward on merijalkaväen entinen korkea-arvoinen upseeri.

Financial Timesin mukaan Trump yrittää kuitenkin vielä suostutella Harwardia muuttamaan päätöksensä.

Trumpin hallinto oli aikonut pestata Harwardin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan tehtävään, joka vapautui Michael Flynnin erottua luottamuspulan takia. Ero liittyi skandaalin, joka syntyi Flynnin keskusteluista Venäjän suurlähettilään kanssa.

Trumpin mukaan Flynn ei kertonut riittävästi ja oikein keskusteluistaan varapresidentti Mike Pencelle, ja sen takia Flynnin oli erottava. Presidentti toisaalta syytti mediaa Flynnin ajojahdista.

Trump toisti torstaina kantansa siitä, että uutiset hänen väitetyistä yhteyksistään Venäjään ovat kaikki valeuutisia.

Kiinalle talouden ylivalta

Trumpin talouspolitiikka on saanut jyrkkää arvostelua kauppapolitiikan arvostetulta asiantuntijalta. Uuden presidentin linja, jossa kansainväliset vapaakauppasopimukset korvataan valtioiden kahdenvälisillä sopimuksilla, on "tuomittu epäonnistumaan", arvioi Jeffrey Schott kansainväliseen talouteen erikoistuneesta Peterson-instituutista.

Schott varoitti, että Yhdysvallat joutuu maksamaan kovan hinnan vetäytymisestä Aasian markkinoilta. Hänen mukaansa vaikutusvalta alueella annetaan suosiolla Kiinan käsiin. Saman uhkan näkee Etelä-Korean entinen talousministeri Il SaKong.

- Kiinan ylivalta (Aasian taloudessa) tulee kasvamaan hyvin, hyvin nopeasti, Il SaKong painottaa.

Schott sanoo, että Yhdysvaltain presidentin tulisi tehdä juuri päinvastoin kuin mitä hän on luvannut.

- Trumpin pitäisi ottaa kokonaan uusi alku ja rakentaa suunniteltua isompi ja parempi Tyynenmeren vapaakauppasopimus (TPP).

Schottin mukaan aiemmin hahmoteltuun TPP-sopimukseen tulisi ottaa mukaan myös Etelä-Korea ja Kolumbia, koska niillä on jo kahdenväliset kauppasopimukset Yhdysvaltain kanssa.

