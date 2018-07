Francon kannattajat protestoivat diktaattorin ruumiin siirtoa vastaan Espanjassa

Espanjassa tuhatkunta entisen diktaattorin Francisco Francon (1892–1975) kannattajaa protestoi sunnuntaina Francon ruumiin siirtoa vastaan. Siirtoa haluaa sosialistien johtama maan hallitus.

Franco haudattiin vuonna 1975 Valle de los Caidosin muistomerkin kirkkoon Madridin lähelle. Valle de los Caidos eli Kaatuneiden laakso on suuri muistomerkki, jonne on haudattu yli 33 000 Espanjan sisällissodassa kaatunutta. Viimeisen sijan on saanut sekä Francon puolella taistelleita että tasavaltalaisia.

Muistomerkki rakennettiin oikeistolaisen Francon aikana. Hän hallitsi Espanjaa vuosina 1939–1975. Paikka on monelle espanjalaiselle kiistanalainen, koska heidän mukaansa se on omistettu Francon puolella taistelleille.

Pääministeri Pedro Sanchezin mukaan Francon ruumis on siirrettävä paikalta pois, koska Espanja ei voi sallia symboleja, jotka jakavat kansaa.