Helsinki tulee menemään historian kirjoihin tämän upean tapahtuman isäntänä josta koko maailman kattava rauha sai alkunsa. Tai no tosipuheissa maailman jokaisella sotarintamalla tilanne on jo rauhoittumaan päin ja siitä kiitos Trump ja Putin jotka ovat määrätietoisesti ja yhdessä lyöneet globalistit kerta toisensa jälkeen.

Valheet tulevat lopulta väistymään ja siinä on monelle tiukka paikka kun se on ollut nimenomaan Putin koko ajan joka on ollut konflikteja vastaan ja rauhan puolella kun taas globalistit ovat virittäneet Venäjää vastaan toinen toistaan viekkaampia ansoja joilla sodan saisi syttymään ja levittäneet valheita. Vaan sitten tapahtui jotain mitä globalistit eivät pystyneet koskaan ennustamaan nimittäin Trump joka alkoi välittömästi tuhoamaan globalisteja yhdessä Putinin kanssa. Nyt nämä kaksi veljestä tapaavat toisensa Hensingissä ja siitä tulee kuin rakkauden festivaalit.