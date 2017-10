Floridassa on suljettu hoitokoti, jonka asukkaita kuoli Irma-hurrikaanin vietyä sähköt

Yhdysvalloissa Floridassa on suljettu hoitokoti, jossa useita asukkaita kuoli Irma-hurrikaanin vietyä hoitokodin sähköt, kertoo CNN. Hoitokodin 245 työntekijää on myös menettänyt työnsä. Asukkaiden tarkkaa kuolinsyytä ei ole kerrottu. He kuitenkin kuolivat sen jälkeen, kun hoitokodin ilmastointi hajosi ja rakennuksen lämpötila nousi korkeaksi.

Lopulta hoitokodista evakuoitiin yli sata asukasta, joista osaa hoidettiin sairaalassa muun muassa hengitysvaikeuksien ja nestehukan takia.

Kuolleet olivat iältään 57-99-vuotiaita.

Floridan kuvernööri Rick Scottin mukaan hoitokodista ei kerrottu viranomaisille, että asukkaita olisi vaarassa tai että potilaita pitäisi evakuoida, vaikka viranomaiset ja hoitokoti olivat puhelinyhteydessä monta kertaa.

Asukkaiden kuolemasta on aloitettu poliisitutkinta.

