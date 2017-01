Floridassa ammuttu lentokentällä, useita kuollut

Yhdysvalloissa Floridassa useita ihmisiä on kuollut ampumisessa Fort Lauderdalen lentokentällä, kertovat paikalliset viranomaiset. Amerikkalaismedian mukaan useita ihmisiä on myös haavoittunut. Uutiskanava CNN:n mukaan haavoittuneita on yhdeksän.

Browardin piirikunnan sheriffinvirasto kertoo Twitterissä, että yksi epäilty on otettu kiinni.

Ampuminen tapahtui ilmeisesti lentokentän kakkosterminaalin matkatavara-aulassa.

Fort Lauderdale-Hollywoodin kansainvälinen lentokenttä sijaitsee runsaan 30 kilometrin päässä Miamista.

Linkki juttuun

Linkki juttuun