Financial Times: Britannian pääministeri lupaa maansa maksavan ainakin 20 miljardia EU-erosta

Britannian pääministeri Theresa May on luvannut, että Britannia maksaa EU-erostaan ainakin 20 miljardia euroa, kertoo Financial Times.

Lehden mukaan Mayn EU-asioiden neuvonantaja Olly Robbins on ilmoittanut asiasta jo muille EU-maiden edustajille, mutta virallisesti pääministeri ilmoittaa asiasta perjantaina pitäessään Italian Firenzessä brexitiä käsittelevän puheen. FT on saanut tietonsa nimettöminä pysytteleviltä viranomaisilta.

Britannia ja EU eivät ole toistaiseksi päässeet sopuun erorahasta, jonka Britannia maksaa unionille erotessaan siitä.

