Filippiinien Duterte uhkaa määrätä maahansa poikkeustilan

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte harkitsee poikkeustilan määräämistä maahan tehostaakseen huumeiden vastaista sotaansa. Duterte sanoi, että jos huumeongelma vielä pahenee, ei kukaan voi estää häntä määräämästä poikkeustilaa.

Duterte voitti vaalit toukokuussa luvattuaan rajuja toimia huumeongelman kitkemiseksi. Häikäilemättömässä taistelussa on tapettu ainakin 5 700 ihmistä puolen vuoden aikana. Huumeiden vastainen taistelu on herättänyt vastalauseita ulkomailta, ja ihmisoikeusjärjestöt varoittavat oikeusvaltion romahduksesta. Muun muassa presidentti Barack Obama on kehottanut Dutertea malttiin. Duterte vastasi nimittämällä Obamaa "huoranpenikaksi".

Poikkeustila sallisi Duterten antaa pidättää ihmisiä pitkiksi ajoiksi ilman syytteitä. Lisäksi presidentti voisi käyttää armeijaa poliisitoimiin.

Filippiineillä oli poikkeustila viimeksi diktaattori Ferdinand Marcosin 20 aikana. Marcos määräsi poikkeustilan vuonna 1972 ja perui sen vuonna 1981. Perusteluna oli rikollisuus ja kommunistien kapinan uhka. Filippiineille säädettiin uusi perustuslaki 1987, jossa presidentin virkakausi rajattiin yhteen kuuden vuoden kauteen. Presidentillä on oikeus määrätä poikkeustila 60 päiväksi ja vain, jos se tarvitaan maahantunkeutumisen tai kapinan estämiseksi.

Duterte sanoi puheessaan, ettei 60 päivän raja ole enää voimassa.

- Jos minun täytyy määrätä poikkeustila minä teen sen, en maahantunkeutumisen tai kapinan takia, vaan kansakuntani suojelemiseksi, hän sanoi.

Duterte on puhunut poikkeustilasta aikaisemminkin, mutta uusi puhe oli häneltä selkein varoitus tähän asti.