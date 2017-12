Filippiineillä suurta tuhoa aiheuttanut Tembin-taifuuni lähestyy Vietnamia - jopa miljoona saatetaan evakuoida

Vietnamissa on evakuoitu jo kymmeniätuhansia ihmisiä lähestyvän taifuunin tieltä. Uutistoimisto Reutersin mukaan viranomaiset varautuvat jopa miljoonan ihmisen evakuoimiseen eteläisiltä rannikkoseuduilta.

Taifuuni Tembinin ennustetaan iskevän Vietnamin eteläosiin myöhään tänään tai varhain huomenna Suomen aikaa. Suomen Vietnamin-suurlähetystö kehottaa Facebookissa ihmisiä seuraamaan paikallisten viranomaisten ohjeita.

Filippiineillä kuollut ja kateissa satoja

Vietnamista Tembin jatkaa matkaansa Thaimaan eteläosiin, minne sen ennustetaan saapuvan myöhään huomenna tai keskiviikkona. Sanomalehti Bangkok Postin mukaan Tembinin ennustetaan kuitenkin laantuvan trooppiseksi myrskyksi tai matalapaineeksi ennen Thaimaahan saapumistaan.

Tembin aiheutti suurta tuhoa Filippiineillä, missä myrskyn uhriluku on noussut jo 240:een. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan, sillä yli sata ihmistä on tiettävästi kateissa. Lisäksi ainakin 75 000 ihmistä on menettänyt kotinsa.

