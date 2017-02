Filippiineillä pidätettiin presidentin keskeinen kriitikko

Filippiineillä on pidätetty maan presidentin Rodrigo Duterten jyrkimpiin kriitikoihin lukeutuva kansanedustaja. Syytösten mukaan entinen oikeusministeri Leila de Lima olisi sekaantunut huumekauppaan.

Pidätetty on kiistänyt väitteet yhteyksistä huumerikollisiin.

Senaattori De Lima on arvostellut Duterten tapaa johtaa huumekaupan vastaista sotaansa, jossa on kuollut arviolta jopa 6 500 ihmistä. De Lima on myös vaatinut, että Haagin kansanvälisen tuomioistuimen pitäisi alkaa tutkia presidentin tekoja.