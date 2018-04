Facebookin Zuckerberg todistamaan USA:n kongressiin

Facebookin perustaja ja toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on lupautunut todistamaan Yhdysvaltain kongressissa some-yhtiön tietosuojaskandaalista. Zuckerberg saapuu edustajainhuoneen kuultavaksi 11. huhtikuuta, ilmoitti edustajainhuoneen komitea keskiviikkona.

Facebook on joutunut ankaran arvostelun kohteeksi, koska tietoanalyysiyhtiö Cambridge Analytica käytti hyväkseen Facebookin kymmenien miljoonien käyttäjien tietoja. Cambridge Analytica oli mukana presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa.

Yhdysvalloissa kuluttajansuojaviranomainen FTC on avannut tutkinnan Facebookin käyttäjädatan käytöstä. Facebook on kertonut itsekin palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärinkäytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty.