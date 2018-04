Facebook tarjoaa palkkion tietojen väärinkäytön paljastamisesta

Yhteisöpalvelu Facebook ryhtyy maksamaan palkkioita henkilöille, jotka paljastavat Facebookin avulla kerättyjen tietojen väärinkäyttötapauksia. Asiasta kertoi Facebookin tuoteturvallisuusjohtaja Collin Greene tiistaina hieman ennen kuin yhtiön toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin kuuleminen oli alkamassa Yhdysvaltain kongressissa.

Kongressi aloitti tiistai-iltana Zuckerbergin kaksipäiväisen kuulemisen yhtiön tietosuojaskandaalista. Toimitusjohtaja oli ensin kuultavana senaatissa ja keskiviikkona on edustajainhuoneen komitean vuoro.

Zuckerberg sanoi julkisuuteen ennalta annetussa kirjallisessa todistajanlausunnossa kantavansa vastuun tapahtuneesta ja pyytävänsä anteeksi. Hän sanoi olleensa liian idealistinen ja tehneensä liian vähän väärinkäytösten estämiseksi.

– Me emme nähneet vastuutamme kaikessa sen laajuudessaan, ja se oli iso virhe. Se oli minun virheeni, ja olen pahoillani, hän sanoi lausunnossa.

Facebook on joutunut julkiseen ryöpytykseen massiivisen käyttäjätietojen väärinkäytösepäilyn takia. Yhtiö on myöntänyt, että jopa 87 miljoonan ihmisen tiedot ovat voineet vuotaa analyysiyhtiö Cambridge Analyticalle. Suomessa tämä koskee noin 20 000:ta ihmistä.

Tietoja on hyödynnetty muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vaalikampanjoinnissa.

Vähimmäispalkkio 500 dollaria

Facebook on pyrkinyt puhdistamaan mainettaan useilla muutoksilla. Tuoteturvallisuusjohtaja Greenen mukaan tietojen väärinkäyttötapausten paljastamisesta maksettavan palkkion suuruus perustuu ilmoitetun tapauksen vaikuttavuuteen. Vähimmäispalkkio on 500 dollaria varmistetusta tapauksesta, jonka vaikutuspiirissä on vähintään 10 000 ihmistä.

– Jos voimme varmistaa tietojen väärinkäytön, suljemme tällaisen sovelluksen ja ryhdymme tarvittaessa oikeustoimiin sellaista yhtiötä vastaan, joka myy tai ostaa tietoja, Greene huomautti lausunnossaan.

Yhtiö ilmoitti aiemmin huhtikuussa, että Facebook aikoo vaatia jatkossa maksajan nimen kaikkiin poliittisiin mainoksiin. Maanantaista lähtien Facebook on ottanut yhteyttä käyttäjiin, joiden henkilötietojen epäillään joutuneen väärinkäytösten kohteeksi.