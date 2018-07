Tuohan on aivan järkyttävän huono idea ja britit eivät tule tuota koskaan hyväksymään. Brexit tarrkoittaa brexit ja ei tarkoittaa ei. Jos Britannian hallitus ei kykene toimimaan kansan enemmistön tahdon mukaisesti, niin se on uusi hallitus eikä uusi kansanäänestys. Nämä globalistithan meinaavat olla melkoisia veijareita, että äänestetään niin monta kertaa että tulee lopulta "oikea tulos". Globalistit vihaavat demokratiaa ja tästä syystä esimerkiksi tuo uutisessa mainittu Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk (eli EU-presidentti) on byrokraattien valitsema virkamies eikä suinkaan Euroopan kansalaisten vaaleilla valitsema johtaja.