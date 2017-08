Europol etsii rikollisia humoristisella postikorttikampanjalla

Euroopan poliisivirasto Europol ja eurooppalainen poliisien verkosto ENFAST ovat aloittaneet postikorttikampanjan, jonka avulla toivotaan päästävän Euroopan etsityimpien rikollisten jäljelle. Kampanjaa varten on laadittu 21 virtuaalista postikorttia, joita jakamalla on tarkoitus levittää tietoa etsintäkuulutetuista rikollisista ja tavoittaa heidät.

Suuri osa humoristisilla postikorteilla etsittävistä henkilöistä on syyllistynyt vakaviin rikoksiin, muun muassa murhiin.

Korteissa esiintyy lomakohteita Euroopan maista, joissa etsintäkuulutettujen epäillään tehneen rikoksia.

Erästä useista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista syytettyä puhutellaan postikortissa seuraavasti:

– Hei, David, olemme yrittäneet tavoittaa sinua, koska meillä on vielä paljon keskusteltavaa. Otathan yhteyttä pikaisesti! poliisi vitsailee Lontoo-henkisessä kortissa vapaasti suomennettuna.

Italia-kortissa murhasta syytettyä houkutellaan vitsikkäästi ruokapöydän ääreen.

– Ciao, Marco, etkö kaipaa sinulle rakkaudella valmistetun oikean italialaisen ruoan makua, jonka on valmistanut joku, joka sinua todella rakastaa? Tule takaisin auringon suutelemille Italian rannoille kokemaan autenttinen italialainen (ruoka)elämys, jota et koskaan unohda, miestä puhutellaan.

Alppi-henkisessä kortissa poliisi pyytää murhaepäiltyä hiihtoretkelle.

Europolin ja ENFASTin EU Most Wanted -lista on johtanut 36 etsintäkuulutetun rikollisen pidättämiseen viime vuoden alusta lähtien, jolloin lista julkaistiin. Pidätyksistä ainakin kymmenen on tehty yleisövihjeiden ansiosta.