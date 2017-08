Euroopan kuluttajakeskus: Vältä varaamasta matkaa konkurssiin hakeutuneen Air Berlinin kautta

Vuosien ajan tappiota tehnyt lentoyhtiö Air Berlin on hakeutumassa konkurssiin. Uutistoimisto Reutersin ja AP:n mukaan Saksan toiseksi suurin lentoyhtiö on toiminut pääomistajansa, Etihad-lentoyhtiön rahoituksen turvin, mutta tiistaina Etihad ilmoitti pistävänsä Air Berlinin rahahanat kiinni.

Toistaiseksi Air Berlinin toiminta jatkuu normaalisti, ja Finavian mukaan näyttää siltä, että esimerkiksi tänään tiistai-iltana kello 19.50 Berliiniin lähtevä lento on tarkoitus lentää suunnitelmien mukaan.

- Vielä tähän mennessä lentoyhtiöltä ei ole tullut ilmoituksia lentojen peruutuksista. Jos yhtiön toiminta lakkaa, on odotettavissa, että muille Berliiniin lentäville lentoyhtiöille tulee lisää kysyntää. Air Berlinillä on Helsinki-Vantaan lentokentältä viikoittain noin 25 lähtöä, kertoo Finavian viestinnän asiantuntija Kirsi Luhta.

Mikäli käy niin, että Air Berlin ei pysty jatkamaan toimintaansa ja yhtiö kaatuu, on todennäköistä, että tuhannet kuluttajat menettävät rahansa. Euroopan kuluttajakeskuksen Suomen johtajan Leena Lindströmin mukaan ei kuitenkaan ole syytä hätiköidä.

- Tällä hetkellä emme vielä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mitään ei vielä kannata tehdä. Nyt täytyy odottaa.



Lindström kuitenkin neuvoo välttämään uusien varauksien tekemistä. Nimittäin lentolipun pankkikortilla tai käteisellä ostanut kuluttaja on Linströmin mukaan viimeinen, joka saa konkurssipesästä saatavansa takaisin - jos saa.

- Jos käy niin, että yhtiö menee nurin, luottokortilla lippunsa maksanut kuluttaja on turvassa. Hänellä on oikeus saada pankilta tai luottoyhtiöltä rahansa takaisin. Myös valmismatkan ostaneita koskee lainsäädäntö, jonka mukaan rahat voi viiveellä saada takasin. Kaikkien muiden osalta tilanne on hyvin huono, Lindström toteaa.

Hänen mukaansa teoriassa kuluttajilla on mahdollisuus vaatia konkurssiin menneeltä yhtiöltä lippurahojaan takaisin, ja Euroopan kuluttajakeskus tulee neuvomaan, kuinka se tapahtuu. Käytännössä on kuitenkin epätodennäköistä, että konkurssipesästä jää jaettavaa.

- En ihan heti muista lentoyhtiötä, jonka konkurssissa kuluttajat olisivat joitain jako-osuuksia saaneet, Lindström sanoo.

Reutersin ja AP:n mukaan Saksan talous- ja liikenneministeriö on sanonut, että se voisi antaa Air Berlinille 150 miljoonaan euron lainan toiminnan jatkamiseksi, jotta kymmenet tuhannet saksalaiset saadaan lennätettyä takaisin Saksaan. Myös lentoyhtiö Lufthansa on ilmoittanut neuvottelevansa Air Berlinin kanssa joidenkin yhtiön osien ostamisesta.

Mikäli Air Berlin kuitenkin ajautuu konkurssiin, se tulee vaikuttamaan kymmenien tuhansien ihmisien matkustamiseen.