Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tuomitsi Venäjän Pussy Riotin kohtelusta

Äh tämä alkaa jo olla melkoisen läpinäkyvää. EU se tässä taitaa tukea näitä Venäjän vastaisia ryhmiä ja valjastaa heti globalistien laitoksen (EIT) räksyttämään. Tässä on nyt saanut viime päivinä lukea lehdistä juttuja joita emme ole koskaan aikaisemmin kuulleet sanottavan. Se taitaa olla tässä tämä EU joka on pahan puolella ja viekkaudella sekä vääryydellä ajaa omaa globalistista ideologiaa ympäri maailman. Minulla on alkanut tulla pieni aavistus siitä, että tuosta kelkasta kannattaa hypätä pois. EU ei ole hyväksi Euroopan kansoille ja jos rehellisiä ollaan, niin näyttää lähinnä eurooppalaisille räätälöidyltä Eurostoliitolta. No thx.