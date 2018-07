Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ottaa kantaa Pussy Riotin kohteluun ja Anna Politkovskajan murhatutkintaan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen on määrä tiistaina julkistaa ratkaisunsa, jotka koskevat venäläistä Pussy Riot -yhtyettä sekä vuonna 2006 surmatun toimittajan Anna Politkovskajan murhatutkintaa.

Kantaaottavista feministisistä esityksistä tunnetun punk-yhtyeen Pussy Riotin kolme jäsentä on valittanut tuomiosta, jonka he saivat esiintymisestä moskovalaisessa katedraalissa helmikuussa 2012. He saivat elokuussa 2012 kahden vuoden vankeustuomion huliganismista. Yhden tuomio muutettiin myöhemmin ehdolliseksi ja kaksi armahdettiin loppuvuonna 2013 uuden armahduslain perusteella.

Pussy Riotin jäsenten valitus koskee myös heidän kohteluaan pidätysaikana ja oikeudenkäynnissä. Naisten mukaan heitä muun muassa pidettiin nöyryyttävissä oloissa ja vaikeutettiin heidän yhteydenpitoaan asianajajiinsa.

Politkovskajan murhatutkinnasta ovat valittaneet hänen omaisensa. Heidän mukaansa Venäjän valtio ei tutkinut murhaa riittävän tehokkaasti, koska palkkamurhan tilaaja on jäänyt selvittämättä.

Anna Politkovskaja tunnettiin presidentti Vladimir Putinin arvostelusta ja artikkeleistaan, jotka käsittelivät Tshetshenian sodan ihmisoikeusloukkauksia. Hänet ammuttiin kotitalonsa hississä Moskovassa lokakuussa 2006.

Politkovskajan murhajutussa on vuosina 2012 ja 2014 tuomittu vankeuteen yhteensä kuusi miestä. Kaksi heistä sai elinkautisen tuomion, toinen murhan järjestämisestä ja toinen sen toteuttamisesta. Oikeus totesi, että murhan oli tilannut Politkovskajan kirjoituksiin tyytymätön henkilö, mutta tilaajan henkilöllisyys on jäänyt selvittämättä.