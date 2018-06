EU:n huippukokous alkaa huomenna – Saksan hallitus voi kaatua, jos EU-johtajat eivät löydä ratkaisua pakolaiskysymykseen

EU-huippukokouksen asialista on pitkä. Vapaan liikkuvuuden kehto EU saattaa pian ottaa tiukemman linjan siirtolaisten ja pakolaisten liikkumiseen unionin alueella. Ongelmana on vain se, että jäsenvaltiot ovat asiasta hyvin erimielisiä.

Huomenna Brysselin neuvottelupöytien äärelle astelee EU-johtajien joukko, jolle on asetettu mahdottomalta tuntuva tehtävä: löytää yhteinen linja EU:n pakolaispolitiikkaan. Unionin kanta tulee heijastumaan erityisesti Saksan sisäpolitiikkaan. Liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen johtama hallitus on vaikeuksissa, jos pakolaiskysymykseen ei löydy konkreettisia ratkaisuja.

Vuosikymmeniä liittolaisina olleet Baijerin kristillisdemokraattinen CSU-puolue ja Merkelin CDU ajautuivat pattitilanteeseen, kun CSU:ta edustava sisäministeri Horst Seehofer ilmoitti aikomuksista aloittaa Saksan rajoilla pikakäännytykset turvapaikanhakijoille, jotka on jo rekisteröity toisessa EU-maassa.

Tiukennukset Saksan rajoilla ovat vielä jäähyllä, mutta avointa pakolaispolitiikkaa kannattava Merkel on saanut aikaa tilanteen ratkaisemiseen vain EU-kokoukseen saakka. Jos Seehofer aloittaa rajatiukennukset ilman Merkelin lupaa, Merkel heittää hänet hallituksesta ja Saksan hallitus todennäköisesti hajoaa.

Osa ei haluaisi yhtään lisää siirtolaisia kun toiset penäävät vastuunjakoa

EU on hyvin erimielinen siitä, millä tavoin tilanne pitää hoitaa. Ranska tekee kaikkensa vähentääkseen maahanmuuttoa. Slovakia, Tshekki ja Puola suhtautuvat turvapaikanhakijoihin hyvin kielteisesti ja Unkari vastustaa kiivaasti unionintason käskyjä pakolaisten sijoittamiseen jäsenmaiden kesken.

Italia, Kreikka ja Bulgaria, eli ne valtiot, joiden kautta Eurooppaan yleisimmin pyritään, haluavat lisää vastuunjakoa. Erityisesti Italia on kantanut suurta taakkaa EU:n pakolaiskriisin hoidossa ja se on laihoin tuloksin pyytänyt EU:lta apua. Paine näkyy myös maan sisäpolitiikassa. Hallitukseen ponnisti kevään vaaleissa äärioikeistolainen Lega-puolue, joka on vaatinut Italian eroa EU:sta. Sisäministeri ja Lega-johtaja Matteo Salvini on uhonnut pysäyttävänsä maahanmuuton. Hän myös luotsasi Italian muiden EU-maiden hampaisiin suljettuaan Italian satamat siirtolaisia ja pakolaisia kuljettavilta Aquarius-pelastusalukselta.

Salvini on ollut hyvin näkyvä maahantuloasioissa. Politico-lehden mukaan onkin epäselvää, osallistuuko EU-kokoukseen henkilö, jolla on tosiasiallista mandaattia neuvotella turvapaikanhakijoihin liittyvistä sopimuksista. Italiasta kokoukseen osallistuu pääministeri Giuseppe Conte, joka on poliittisesti kokematon. Debyyttinsä EU-huippukokouksessa tekee myös Espanjan pääministerin Pedro Sánchez.

Trump saattaa kiihdyttää EU:n integraatiota

Siinä missä pakolaiskysymys repii rikki EU:n yhtenäisyyttä, Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin epävakaa käytös G7-kokouksessa, irtautuminen Iranin ydinasesopimuksesta ja kauppakiistat saattavat innostaa EU-johtajat tiivistämään EU:n integraatiota, arvioi Politico-lehti.

Brysselissä keskustellaan myös Britannian EU-erosta ja Euroopan rahaliiton uudistamisesta. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Merkel sopivat euroalueen yhteisen budjetin luomisesta huippukokousta valmistelevassa tapaamisessa.

EU-johtajien on tarkoitus myös päättää turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvistä asioista – ennen Brysselissä heinäkuussa järjestettävää Nato-kokousta.